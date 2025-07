Levar uma multa gravíssima já é motivo suficiente para se preocupar. Mas quando ela se repete — uma, duas, três vezes — o alerta acende de vez: será que a minha CNH será suspensa? Essa é uma dúvida recorrente entre motoristas que acumulam infrações de trânsito, principalmente quando todas têm peso máximo na pontuação.

No Brasil, o sistema de pontuação da CNH é rígido, mas nem sempre óbvio. Muitos motoristas acreditam que receber três multas gravíssimas significa a suspensão automática da habilitação. A realidade, porém, é um pouco mais complexa. Entender a relação entre o número de pontos, o tipo de infração e os mecanismos legais para defesa pode fazer toda a diferença — inclusive para manter o direito de dirigir.

O que 3 infrações gravíssimas significam na prática

Desde a última atualização do Código de Trânsito, o sistema de pontos da CNH passou por mudanças importantes. Antes, o limite era fixo: 20 pontos em 12 meses já bastavam para iniciar um processo de suspensão. Hoje, a pontuação máxima varia conforme o tipo de infração cometida. E é aí que a sequência de três multas gravíssimas se torna perigosa.

Pela legislação atual, o motorista tem os seguintes limites de pontos no período de 12 meses:

40 pontos: se não houver nenhuma infração gravíssima no período;

30 pontos: com uma infração gravíssima registrada;

20 pontos: se tiver duas ou mais infrações gravíssimas.

Ou seja, ao cometer três infrações gravíssimas dentro de 12 meses, o motorista automaticamente cai na regra mais rígida: o limite de 20 pontos. Considerando que cada infração gravíssima soma 7 pontos, o acúmulo de três resulta em 21 pontos, ultrapassando o limite e abrindo caminho para a suspensão da CNH — mas isso não significa que ela será suspensa automaticamente.

Suspensão por pontos ou autossuspensiva: entenda a diferença

Quando se trata de suspensão da CNH, é fundamental distinguir os dois casos em que ele pode acontecer: por acúmulo de pontos e por infração autossuspensiva.

A suspensão por pontos, como já abordada, ocorre quando o condutor ultrapassa os limites estabelecidos (20, 30 ou 40 pontos, dependendo da gravidade das infrações) dentro de 12 meses. Nesse caso, o processo é instaurado pelo Detran, com base no somatório das infrações registradas no prontuário do motorista.

Já a suspensão autossuspensiva é direta e independe da quantidade de pontos acumulados. Ela acontece quando o condutor comete uma infração que, por si só, prevê como penalidade a suspensão da CNH. Alguns exemplos:

Recusar-se a fazer o teste do bafômetro (artigo 165-A do CTB);

Dirigir sob influência de álcool (artigo 165);

Participar de rachas ou competições ilegais (artigo 174);

Transitar em velocidade superior a 50% do limite da via (artigo 218, III).

Essas infrações geram suspensão, mesmo que o motorista esteja sem nenhum ponto na carteira. É um processo diferente, que segue outro rito administrativo e exige atenção redobrada.

E vale lembrar: nem toda infração gravíssima é autossuspensiva. Muitas delas apenas adicionam sete pontos à CNH. Portanto, a gravidade da infração deve ser analisada não só pelo número de pontos, mas também pela natureza da penalidade prevista.

CNH suspensa automaticamente? Não!

Existe um equívoco comum: acreditar que ultrapassar o limite de pontos leva à suspensão imediata da CNH. Na prática, a suspensão não é automática. Ela depende da abertura formal de um processo administrativo pelo Detran.

É necessário que o motorista seja notificado em diferentes etapas: primeiro pela Notificação de Autuação, depois pela Notificação de Penalidade. Além disso, ele tem direito a indicar outro condutor (se aplicável), apresentar Defesa Prévia e recorrer em primeira e segunda instâncias — sempre dentro dos prazos legais.

Mesmo quando a infração é constatada em uma abordagem imediata pelo agente de trânsito, a CNH não é suspensa na hora. O processo precisa seguir seu curso normal.

Se o motorista optar por apresentar recursos, poderá continuar dirigindo enquanto aguarda a decisão final do processo. E se ele levar o caso à Justiça, o direito de dirigir se mantém até a sentença definitiva do juiz.

É essencial lembrar que esses processos costumam demorar, e esse tempo pode ser vital para quem depende da habilitação no dia a dia. Enquanto não houver uma decisão final, a CNH continua válida e o motorista pode dirigir legalmente.

Portanto, mesmo com 21 pontos (três multas gravíssimas), o processo precisa passar por etapas legais. Isso abre espaço para análise técnica, correções de possíveis erros processuais e, em muitos casos, o cancelamento da suspensão.

Dá pra evitar a suspensão da CNH?

Sim. Embora o risco seja alto, ainda há chances reais de cancelar a suspensão — desde que o motorista exerça seu direito de defesa de maneira correta, dentro dos prazos legais e com uma análise técnica do caso.

Os principais argumentos de defesa podem incluir:

erros formais no processo de notificação (prazo expirado, notificação enviada para endereço errado ou nunca recebida);

inconsistências no auto de infração (como ausência de identificação correta do condutor ou falhas no equipamento de medição);

infrações que foram atribuídas indevidamente a um veículo ou condutor específico (casos de venda de veículo não comunicada, clonagem de placas etc.);

falta de provas concretas que sustentem a penalidade.

Além disso, muitos motoristas se surpreendem ao descobrir que nem todas as infrações realmente constam como gravíssimas no sistema do Detran. Por isso, é fundamental analisar o prontuário da CNH com atenção técnica — o que, muitas vezes, pode ser feito com apoio jurídico especializado.

Receber três multas gravíssimas é um forte indicativo de risco para a habilitação, mas não é o fim da linha. O processo de suspensão exige uma série de etapas legais que podem — e devem — ser questionadas pelo condutor. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para proteger sua CNH.