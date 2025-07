Landim: Planalto acha que é preciso reação política e vê ataque à soberania

O Palácio do Planalto acha que é preciso uma reação política do governo e vê um ataque à soberania brasileira nas últimas ações de Donald Trump, afirmou a colunista Raquel Landim no UOL News, no Canal UOL. O presidente americano assinou decreto que eleva as tarifas de exportação ao Brasil para 50%, e entrarão em vigor em sete dias.

No Palácio do Planalto, entre auxiliares do presidente Lula e pessoas próximas a ele, é um clima de que precisa uma reação política forte, por duas razões principais, não só pelo tarifaço, mas principalmente contra o ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes.

A percepção dentro do governo brasileiro é que não é um ataque a Moraes, é um ataque ao Poder Judiciário, ao poder de um outro país, um ataque à soberania brasileira.

Além das tarifas de exportação, os Estados Unidos acionaram também a Lei Global Magnitsky e impôs sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Raquel Landim destcou que a pressão sobre o presidente Lula para resolver a situação com os EUA era inválida, pois Trump utiliza de sua estratégia agressiva para tentar subjugar o Brasil.

Havia uma pressão sobre o presidente Lula, por exemplo, para que ele ligasse para Donald Trump, ligar para que se não está querendo atender. Então, este é o ponto. Donald Trump usa essa estratégia agressiva, de força, para tentar, de alguma forma, subjugar o Brasil.

E aí a sensação política dentro do Planalto é que é preciso uma reação política. A primeira análise é essa, um movimento extremamente agressivo que é visto dentro do governo brasileiro como um ataque à soberania.

Carla Araújo: Lula convoca ministros para reunião emergencial após tarifaço de Trump

Com as medidas anunciadas por Donald Trump, o presidente Lula convocou ministros para uma reunião emergencial, informou a colunista Carla Araújo, que conversou com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

Falei com ele agora rapidamente. Eles estão preparando uma resposta, uma reação. O dia começou com o anúncio das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também as tarifas eram esperadas só para a próxima sexta-feira.

Então, tinha aí ainda uma tentativa de negociação e logo depois da sanção do Moraes, o Planalto já estava se preparando para ver como ia responder a AGU, que deve representar o ministro Alexandre de Moraes, então, eles estavam aguardando e elaborando uma resposta para essa sanção a Moraes, quando veio a surpresa dessa assinatura do anúncio do tarifaço.

E nessa hora o presidente Lula falou, agora vamos chamar todo mundo. Chamou no Planalto o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro da AGU, Jorge Messias, e agora o ministro das Comunicações, Sidônio Palmeira, para eles decidirem qual vai ser a resposta do governo.

A colunista do UOL disse que dentro do Palácio do Planalto, a sensação foi dúbia, e que agora irão analisar qual será a resposta brasileira as medidas de Donald Trump.

No primeiro momento, quando o Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil, o presidente Lula lembrou da tal lei da reciprocidade. Mas o que aconteceu? Não com Sidônio, mas falando com uma outra fonte do Planalto um pouco antes, foi uma sensação dúbia hoje.

Então agora nesse momento, o que me falou essa fonte mais cedo, eles vão analisar evidentemente a resposta que vai ser dada, ainda tem uma expectativa de que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está liderando essas negociações e o comitê de crise para a resposta dos Estados Unidos, ainda deve falar hoje.

