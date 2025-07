Keys e Osaka avançam à terceira rodada do WTA 1000 de Montreal

Exibindo um tênis de alto nível, a americana Madison Keys, oitava colocada no ranking mundial e sexta cabeça de chave do torneio, derrotou com facilidade a alemã Laura Siegemund com parciais de 6-2 e 6-1 nesta quarta-feira (30) e avançou para a terceira rodada do WTA 1000 de Montreal.

A também americana McCartney Kessler (nº 28) se recuperou diante da australiana Maya Joint, que havia levado o primeiro set, e venceu por 4-6, 6-4 e 6-3, igualando seu duelo particular contra a jovem australiana e mostrando personalidade nos momentos decisivos da partida.

Enquanto isso, a japonesa Naomi Osaka, vencedora de quatro títulos de Grand Slam, disputou um jogo dramático contra a russa Liudmila Samsonova (nº 13) e avançou para a terceira fase.

Após perder o primeiro set, Osaka reagiu e venceu com parciais de 4-6, 7-6 (8/6) e 6-3.

A letã Anastasija Sevastova também conquistou uma vitória suada, derrotando a polonesa Magda Linette (nº 25) por 6-3, 4-6 e 6-4.

Sevastova foi mais consistente no terceiro set e conseguiu fechar a partida, avançando para a próxima fase do torneio canadense.

-- Resultados desta quarta-feira do WTA 1000 de Montreal:

- Segunda rodada:

McCartney Kessler (EUA/N.28) x Maya Joint (AUS) 4-6, 6-4, 6-3

Naomi Osaka (JPN) x Liudmila Samsonova (RUS/N.13) 4-6, 7-6 (8/6), 6-3

Anastasija Sevastova (LAT) x Magda Linette (POL/N.25) 6-3, 4-6, 6-4

Madison Keys (EUA/N.6) x Laura Siegemund (ALE) 6-2, 6-1

Clara Tauson (DIN/N.16) x Lucia Bronzetti (ITA) 6-1, 6-2

bds/cl/aam

