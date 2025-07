Kate Middleton assina 'miniexposição' em museu de Londres

Kate Middleton, a princesa Catherine, criou uma "miniexposição" inaugurada nesta quarta-feira (30) pelo prestigiado Museu Victoria and Albert (V&A) de Londres, do qual ela é madrinha em representação da família real britânica.

Trata-se de uma seleção pessoal de objetos do acervo do museu, escolhidos durante uma visita no mês passado à nova sede do V&A, que será inaugurada nesta primavera (boreal, outono no Brasil) no leste da capital.

"Os objetos podem contar uma história. Uma coleção de objetos pode criar uma narrativa, tanto sobre o nosso passado quanto como fonte de inspiração para o futuro", escreveu Kate em uma mensagem que acompanha a exposição.

As peças selecionadas incluem um vaso de porcelana da dinastia Qing, fabricado entre 1662 e 1722; um figurino de Oliver Messel desenhado para o balé real A Bela Adormecida, encenado em 1960, e uma aquarela de uma paisagem florestal da autora de livros infantis Beatrix Potter.

Esta miniexposição presta homenagem aos criadores do passado e ilustra "como os objetos históricos podem influenciar a moda, o design, o cinema, a arte e a criatividade hoje", enfatiza o V&A em um comunicado.

Para descobri-la, os visitantes terão que usar o novo sistema de visitação sob demanda do museu. Este serviço, totalmente gratuito, permite que qualquer pessoa selecione os objetos do catálogo online do V&A e marque um horário para vê-los pessoalmente, acompanhada por um membro da equipe.

Aproximadamente um quinto do acervo total do museu está acessível neste prédio de quatro andares, chamado V&A East Storehouse, localizado na instalação do antigo parque dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Os objetos selecionados por Kate Middleton ficarão em exposição até o início de 2026.

