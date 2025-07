Juíza não teve estômago para ver vídeo de 61 socos, diz vítima de ex-atleta

Juliana Garcia dos Santos, que foi agredida com 61 socos pelo ex-namorado dentro de um elevador, em Natal (RN), disse que a juíza não conseguiu assistir na íntegra as imagens da violência durante a audiência de custódia.

O que aconteceu

Imagens foram exibidas na audiência que manteve a prisão de Igor Eduardo Cabral. "A juíza não teve estômago para ver o vídeo todo que está sendo veiculado nas redes sociais", declarou Juliana, em entrevista à RecordTV.

Juliana contou que Igor já havia cometido violência física e psicológica contra ela, mas não pensava que chegaria a esse ponto. "Ele já havia me empurrado antes, já havia cometido muita violência psicológica, isso era muito recorrente. Em rede social, ele já chegou a me expor e a falar exatamente o contrário do que eu era".

Ela contou que o agora ex-namorado era ciumento e a destratava com frequência. "Ele me culpava pelas coisas que ele fazia e me tratava de uma maneira muito rude na frente de todo mundo. Isso nunca foi um segredo. Mas eu não pensava que isso poderia acontecer, um atentado contra a minha vida".

A vítima disse estar decepcionada e que, durante a agressão no elevador, Igor falou que a mataria. "Ele disse que eu ia morrer e começou a me bater. Eu não apaguei, mas também não estava consciente o suficiente para me lembrar o que ele falou naquele momento".

Agora, ela afirma querer distância de Igor e aconselhou outras mulheres que sofrem violência a ficarem atentas. "É não deixar de ficar em alerta e, em qualquer sinal, ir embora e não voltar mais".

Entenda o caso

Juliana sofreu diversas fraturas no rosto em decorrência da agressão. A vítima quebrou ossos de maxilar, bochecha, boca, nariz, além de machucar um dos olhos.

Ela tem tido dificuldades para comer e respirar e precisará passar por uma cirurgia, mas só quando os edemas diminuírem. Amigos e familiares fizeram uma vaquinha para ajudar no tratamento da vítima. A meta da campanha é alcançar R$ 70 mil. Até a publicação desta reportagem, mais de R$ 60 mil já foram doados por mais de 1.400 pessoas.

Igor vai responder por tentativa de feminicídio. O agressor, que é ex-atleta profissional de basquete, alegou que agrediu Juliana após um "surto claustrofóbico" no elevador. Ele está preso desde o sábado passado. O UOL não conseguiu contato com a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.