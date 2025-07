Sete novos palestinos morrem de fome em Gaza; mortes chegam a 154

Os hospitais de Gaza registraram hoje sete novas mortes "devido à fome e à desnutrição", elevando o número total de mortes relacionadas à fome para 154, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave.

O que aconteceu

Ataques israelenses continuam na Faixa de Gaza. Desde o amanhecer, pelo menos 22 palestinos foram mortos, incluindo 15 que buscavam ajuda humanitária, segundo fontes médicas ouvidas pela Al Jazeera.

Reino Unido poderá reconhecer oficialmente o Estado da Palestina até setembro, afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ação se acontecerá caso Israel não tome medidas concretas para encerrar a guerra e retomar um processo de paz.

Até o momento, a guerra de Israel em Gaza matou ao menos 60.138 pessoas e feriu outras 146.269, segundo o Al Jazeera. Estima-se que 1.139 pessoas morreram em Israel durante o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, e mais de 200 foram capturadas.

Fome em Gaza se agrava

Um terço da população de Gaza não come há vários dias. "Isso não se parece com nada que tenhamos visto neste século", afirmou Ross Smith, diretor de emergências do PAM.

Cerca de 470 mil pessoas vivem em condições próximas da fome. Outro dado marcante é que 90 mil mulheres e crianças palestinas precisam de tratamento nutricional com urgência. Para a maioria da população de Gaza, a ajuda alimentar internacional é a única fonte de comida.

Seriam necessárias mais de 62 mil toneladas de alimentos por mês para atender os 2,1 milhões de habitantes do território palestino, estima o PAM. A quantidade é três vezes maior do que foi distribuído pelo programa desde a reabertura das fronteiras por Israel, que organiza a entrada de ajuda humanitária no enclave.

Ajuda entra em Gaza após 'pausa'; ONU diz ser 'gota no oceano'

No último domingo, insumos de mais de 120 caminhões já haviam sido coletados para distribuição. Outros 180 entraram no enclave e aguardavam a coleta dos materiais pela ONU e organizações internacionais. Centenas ainda estão na fila, segundo o COGAT (Coordenador de Atividades Governamentais de Israel nos Territórios).

A ONU comemorou o aumento do acesso à ajuda, mas diz que ainda é insuficiente. O chefe de ajuda humanitária do órgão, Tom Fletcher, falou à BCC que as entregas foram um começo, mas é preciso ''muito mais'' para a população. Segundo ele, uma ''atrocidade do século 21'' está se desenrolando diante de nossos olhos.

Homem carrega corpo de bebê palestino vítima de desnutrição em hospital de Khan Younis Imagem: Ramadan Abed/REUTERS-26.jul.2025

Pausa humanitária

Pausa entrou em vigor no domingo às 10h e foi até às 20h no horário local (4h às 14h no horário de Brasília). A medida acontece após semanas de pressão internacional para envio de ajuda aos palestinos, que têm sofrido com desnutrição e sem acesso a comida ou água potável.

Três áreas diferentes do enclave têm ataques paralisados para receber os alimentos, segundo o Exército. Os caminhões vão passar por Deir al-Balah, no centro; al-Mawasi, no sul, e pela Cidade de Gaza, no norte.

Corredores humanitários também foram feitos para permitir a distribuição de ajuda, segundo Israel. O país, que bloqueou qualquer entrada de ajuda em Gaza entre março e maio, continuou atribuindo à Organização das Nações Unidas a responsabilidade pela fome no local. "Esperamos que a ONU colete e distribua os alimentos, sem atrasos ou desculpas", disse o Ministério das Relações Exteriores do país em nota.