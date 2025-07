Investimentos dos EUA são bem-vindos, afirma ministro do Comércio da China

O ministro chinês do Comércio afirmou, nesta quarta-feira (30), que investimentos americanos são bem-vindos na China, durante uma conversa com uma delegação dos Estados Unidos, após o último ciclo de negociações entre Pequim e Washington terminar sem acordo.

Delegações da China e dos Estados Unidos se reuniram na segunda e na terça-feira na Suécia para chegar a um consenso e evitar o restabelecimento de tarifas elevadas que colocariam em risco o comércio bilateral.

Embora suas relações tenham sido afetadas por "tempestades", China e Estados Unidos "continuam sendo parceiros econômicos e comerciais importantes", declarou o ministro chinês Wang Wentao à delegação liderada pelo diretor-geral da FedEx, Rajesh Subramaniam, também presidente do conselho comercial entre os dois países (US-China Business Council).

"A China acolhe de bom grado empresas de todos os países, incluindo as americanas, que invistam na China", destacou Wang, segundo um comunicado do Ministério do Comércio.

Ambas as potências pactuaram no final de maio, em Genebra, uma trégua tarifária que expira em 12 de agosto.

Há indícios que apontam que tanto Washington como Pequim desejam prolongar a pausa, que fixou tarifas americanas de 30% sobre produtos chineses, enquanto a China impõe uma taxa de 10% sobre mercadorias americanas.

