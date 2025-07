Ibovespa sobe após Trump excluir setores de tarifa comercial maior para Brasil; Embraer dispara 11%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, tomando fôlego na parte da tarde após decreto do presidente norte-americano, Donald Trump, excluir vários itens de uma tarifa comercial maior para produtos brasileiros, incluindo aeronaves e algumas peças, o que fez as ações da Embraer dispararem.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,95%, a 133.989,74 pontos, tendo chegado a 134.367,54 pontos no melhor momento, após marcar 131.882,74 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somou R$22,6 bilhões, acima do giro registrado nos últimos pregões.

Trump assinou nesta quarta-feira um decreto implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da taxa para 50%, citando as políticas recentes do país com as quais o governo Trump não concorda. A medida, contudo, excluiu vários produtos de setores relevantes.

"Essas exceções trazem um fôlego para alguns setores... mas ainda temos um cenário de incerteza à frente", disse Pedro Moreira, analista na mesa de renda variável e sócio da One Investimentos, citando que ainda não se sabe como o Brasil responderá às medidas de Trump.

O decreto veio no momento em que os EUA anunciaram sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusando-o de autorizar prisões arbitrárias antes do julgamento e de suprimir a liberdade de expressão.

Moraes é relator do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu acusado de tramar um golpe de Estado após perder a eleição presidencial de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trump vinculou a decisão envolvendo a tarifa de 50% ao que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

Investidores também repercutiram decisão do Federal Reserve de manter a taxa básica de juros norte-americana na faixa de 4,25% a 4,50% pela quinta reunião consecutiva, que teve a divergência de dois membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) e pouco indicou sobre quando a taxa pode ser reduzida.

Ainda nesta quarta-feira, o Banco Central no Brasil anuncia sua decisão de política monetária, com economistas estimando manutenção da Selic em 15% ao ano, máxima de quase duas décadas.

DESTAQUES

- EMBRAER ON saltou 10,93% após o decreto dos EUA aumentando tarifas comerciais para produtos do Brasil excluir aeronaves e algumas peças. A ação vinha sofrendo com tal perspectiva, dado que os EUA são o principal mercado da fabricante de aviões.

- VALE ON caiu 1,79%, sendo um contrapeso negativo, em pregão de queda dos preços dos contratos futuros do minério de ferro na China. No setor de mineração e siderurgia, USIMINAS PNA cedeu 1,43% e CSN ON perdeu 0,87%, enquanto GERDAU PN avançou 1,62%. CSN e Gerdau divulgam balanços na quinta-feira.

- PETROBRAS PN avançou 1,02%, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior, com investidores também analisando dados de produção da companhia no segundo trimestre.

- BRADESCO PN subiu 1,62%, antes da divulgação do balanço, previsto para após o fechamento do mercado nesta quarta-feira. SANTANDER BRASIL UNIT fechou com elevação de 0,87%, distante da mínima, quando caiu mais de 3%, tendo de pano de fundo o balanço publicado antes da abertura.

- BANCO DO BRASIL ON caiu 0,25% e ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,15%.

- SUZANO ON subiu 0,64%, também ganhando fôlego após a publicação do decreto de Trump sobre as tarifas para o Brasil, que excluiu celulose da taxação mais elevada.

- MAGAZINE LUIZA ON avançou 5,16%, em pregão de ajustes após quatro quedas seguidas, período em que acumulou tombo de 10,5%. Na véspera, fechou em uma mínima desde março. O índice de consumo da B3 subiu 1%, com GPA ON e PETZ ON também na ponta positiva.