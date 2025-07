Homem é baleado por PM no terminal Barra Funda, em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi baleado no braço e na perna por um policial militar nesta tarde na plataforma 13 do terminal rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. A informação é da Sala de Imprensa da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo).

O que aconteceu

Policial Militar fardado estava saindo do serviço quando entrou em confronto com dois homens. Um deles foi baleado pelo agente, mas ainda não se sabe o porquê, segundo a Polícia Militar.

Os dois homens foram detidos. A PM não deu mais detalhes sobre o caso nem sobre o estado de saúde do baleado.