Fenômeno no Brasil, 'morango do amor' chega à Europa pelas mãos de confeiteiras radicadas no exterior

No Instagram, a hashtag #morangodoamor acumulava mais de 248 mil publicações nesta quarta-feira (30). A fama atravessou o Atlântico e chegou à França e Portugal por meio de brasileiros conectados com o que se passa no seu país de origem.

Luiza Ramos, da RFI

O doce feito de morango com cobertura de chocolate branco ou leite condensado e encapsulado por uma calda cristalizada de açúcar com corante vermelho viralizou no Brasil nas redes sociais a partir de junho de 2025. O ápice da popularidade aconteceu durante as festas de São João do país, como substituto da tradicional maça do amor.

A tendência, impulsionada principalmente por vídeos no TikTok, Instagram e Kwai mostrando a camada caramelizada estalando ao ser mordida fez o morango açucarado virar uma verdadeira febre no Brasil. Somente no TikTok, foram registrados mais de 50 milhões de visualizações nos primeiros dias de viralização.

No final de julho de 2025, o "Morango do Amor" ainda está bombando nas redes sociais brasileiras, movimentando a rotina das confeitarias no país ? e agora também ganhando repercussão na Europa.

Brasileiros fora do Brasil, mas conectados às trends do país

Impulsionado pela intensa propaganda orgânica nas redes, o doce passou a aparecer com frequência nos perfis de quem vive fora do Brasil, mas mantém contato com o país pela internet.

As imagens que dão água na boca se espalharam rapidamente. Até nos grupos de família e amigos, nos aplicativos de conversa, a tendência culinária marcou presença. A arquiteta Clara Freitas, de 29 anos, foi uma das influenciadas pelas redes sociais e assim que soube das vendas no evento Paris Plages, à beira do rio Sena, correu para experimentar. Este ano, a programação de verão da capital francesa é dedicada ao Brasil, no âmbito do Ano do Brasil na França.

"Eu via não só os influenciadores postando, mas minha família também ficava me mandando imagens e falando que é super bom. Aí eu quis comprar. Fiquei sem entender o hype todo, talvez por ser um doce bonito", cogita a jovem.

'Morango brasileiro' é chamariz para vendas em docerias de Paris

Viviane Aguera, dona do restaurante de comidas brasileiras Aromas da Vivi, em Paris, está impressionada com a febre. "Tá uma loucura, loucura, loucura. Você abre Instagram, Tik Tok e só se fala em morango. Minha cunhada, que mora aqui em Paris, foi quem começou a me pedir para fazer. Na semana passada eu resolvi tentar a receita, é bastante trabalhoso, mas foi só eu publicar nas redes sociais que iria fazer e meu telefone não parou de tocar. Aumentou em cinco vezes a minha produção e vendas de doces no restaurante", revela a cozinheira.

A empresária vende a iguaria por € 8 (cerca de R$ 50) a unidade. Viviane conta que passou a produzir 100 unidades por dia do doce. Ela disse à RFI que precisou parar de aceitar encomendas devido à grande demanda de pedidos vindos de brasileiros ansiosos para provar o morango viral. "Agora, quem chegar primeiro compra. Não conseguimos mais aceitar encomendas. A procura está grande", afirma com entusiasmo a confeiteira.

"O curioso é que até franceses, japoneses, argentinos, colombianos, latinos, turistas em geral estão provando e estão gostando. As pessoas chegam no restaurante, nunca viram esse doce, mas ficam fascinadas na primeira prova, pois é um doce lindo. Ficam com medo de comer e quebrar o dente, mas eu mostro que a casquinha é fininha e eles gostam muito", descreve Viviane Aguera.

Com a diminuição do movimento de moradores na cidade no mês de férias - que tradicionalmente viajam nesta época de verão no hemisfério norte -, Luísa Kreitchmann, dona da LK Patisserie, no 15º distrito de Paris, comemora os resultados das vendas e espera manter o ritmo.

"Essa febre é algo que eu nunca vi nada igual. Faz 13 anos que trabalho com confeitaria e nunca vi isso. Como é época de férias na França, os morangos estão ajudando a movimentar a loja, está sendo interessante", diz.

Mesmo fora de época, as profissionais estão se esforçando para conseguirem morangos ideais para a receita, "não pode ser nem muito maduro, nem muito pequeno", detalha Luísa, que preparou o doce pela primeira vez há um mês.

Ela conta que uma cliente fez a encomenda, mas, à primeira vista, não entendeu o pedido inusitado. Foi uma colega confeiteira, que trabalha com ela, quem percebeu a popularidade do doce no Brasil e sugeriu investir na produção.

"Agora a quantidade de pedidos dobrou e ainda criei um novo sabor, com chocolate preto", revela.

Brasileiros em Portugal também entraram na onda do morango

João Vitor Brito e Dayane Carmo, casal morador de Lisboa, esperam conseguir provar o doce dos desejos em breve: "Ficamos com vontade por causa das redes sociais e dos amigos no Brasil. No domingo, saímos para comprar, mas já não havia mais. O João ficou com vontade", relatou Dayane, que pretende uma nova tentativa de experimentar o morango no próximo fim de semana.

Em Portugal, os valores são um pouco mais baixos do que em Paris. Em uma consulta nas redes sociais, é possível encontrar preços a partir de € 4 por unidade. A loja de brasileiros Delícias da Sol, na Marquês de Pombal, vende os morangos cristalizados por € 4,50, enquanto a Georgia Brigadeiros ? com unidades nos shoppings Ubbo e Colombo ? cobra € 5 para que os brasileiros de Lisboa possam apreciar o fenômeno que tomou as redes sociais no Brasil.