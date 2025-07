Fãs de Ozzy Osbourne lotam ruas de Birmingham para despedida do astro do Black Sabbath

Por Marissa Davison

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - Milhares de fãs de heavy metal se alinharam nas ruas de Birmingham na quarta-feira para o cortejo fúnebre do vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que morreu neste mês aos 76 anos.

O cortejo do cantor conhecido como "O Príncipe das Trevas" e "Padrinho do Heavy Metal" foi conduzido por sua cidade natal, no centro da Inglaterra, antes de um funeral particular.

O cortejo parou em um banco dedicado aos pioneiros da música, e a esposa de Osbourne, Sharon, e sua família observaram algumas das milhares de flores e homenagens deixadas pelos fãs.

A família acenou e fez sinais de paz para a multidão, muitos dos quais gritavam "Ozzy, Ozzy".

Graham Croucher, um motorista de trem de 58 anos de Northampton, disse que Osbourne era uma "lenda absoluta".

"Ele foi a trilha sonora da minha vida", declarou ele. "O Black Sabbath são os criadores do heavy metal e fizeram uma música excelente. E ele ousou ser diferente porque ele era diferente."

Este mês, Osbourne fez um último show na cidade, onde uma formação repleta de estrelas, incluindo Metallica, Slayer, Tool e Guns N' Roses, prestou homenagem ao legado do Black Sabbath.

Os sucessos do Black Sabbath, "Paranoid", "War Pigs" e "Sabbath Bloody Sabbath", fizeram de Osbourne um ídolo no início dos anos 1970, e suas travessuras no palco ampliaram a fama para muito além do metal.

Ele morreu em 22 de julho. Não foi informada a causa da morte, mas o astro havia revelado um diagnóstico de Doença de Parkinson em 2020.

(Reportagem de Marissa Davison e Sarah Mills)