EUA sanciona frota comercial vinculada a governantes do Irã

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (30) novas sanções contra o Irã, dirigidas a mais de 50 pessoas e entidades e a mais de 50 embarcações apontadas como pertencentes à frota comercial do filho de um funcionário do alto escalão iraniano.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, sigla em inglês) do Tesouro americano afirmou que as sanções são as mais significativas relacionadas com o Irã desde 2018. Elas afetam uma frota de petroleiros e porta-contêineres que afirma ser controlada por Mohammad Hossein Shamkhani, filho de Ali Shamkhani, assessor do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

"O império naval da família Shamkhani ilustra como as elites do regime iraniano exploram sua posição para acumular riquezas enormes e financiar o comportamento perigoso do regime", apontou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

"As mais de 115 sanções impostas hoje são as mais significativas desde que o governo Trump lançou sua campanha de pressão máxima contra o Irã", em fevereiro, destacou o secretário.

Entre as entidades sancionadas, muitas estão sediadas nos Emirados Árabes. A rede "controla uma parte significativa das exportações de petróleo do Irã" e gera bilhões de dólares em lucro anual, principalmente com vendas a compradores chineses, destacou o Tesouro.

O Departamento de Estado, por sua vez, impôs sanções contra 20 entidades e 10 embarcações, por participação no comércio e transporte de petróleo e produtos petroquímicos iranianos.

