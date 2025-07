EUA impõem sanções a Moraes, do STF, mostra site do Tesouro

(Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, de acordo com uma publicação no site do Departamento do Tesouro dos EUA.

Embora o aviso não forneça mais detalhes, a designação da sanção ocorre depois que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse em junho que Washington estava considerando sancionar Moraes.

Moraes foi sancionado de acordo com a Lei Magnitsky, que permite ao presidente dos EUA impor sanções econômicas contra indivíduos estrangeiros com histórico de corrupção ou abusos de direitos humanos.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)