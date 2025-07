Estamos preocupados, mas não com medo, diz Lula sobre tarifaço ao NY Times

O presidente Lula (PT) concedeu uma entrevista ao New York Times às vésperas do início do tarifaço dos EUA, em que disse não estar com medo e que quer ser tratado com respeito por Donald Trump.

"Quero ser tratado com respeito"

O NYT destacou a postura do presidente brasileiro contra Trump. A reportagem afirma que "talvez não exista no mundo nenhum líder que desafie Trump tão fortemente como tem feito Lula".

Tenha certeza de que estamos tratando isso [tarifas dos EUA] com a maior seriedade. Mas seriedade não requer subserviência.

Trato todos com o maior respeito. Mas quero ser tratado com respeito.

Lula, ao NYT

"Isso não nos causa medo"

O presidente disse que está levando a sobretaxa a sério, mas que não está com medo. A medida, que vai impor uma taxa adicional de 50% para importação de produtos brasileiros, está marcada para entrar em vigor na próxima sexta-feira.

Em nenhum momento o Brasil vai negociar como se fosse um pequeno país indo contra um grande país. Conhecemos o poder econômico e militar dos Estados Unidos, reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos.

Mas isso não nos causa medo. Isso nos preocupa.

Lula, ao NYT

Atitude de Trump foi "vergonhosa"

Lula disse que anunciar o tarifaço pelas redes sociais foi "vergonhoso". O presidente norte-americano publicou uma carta endereçada ao Brasil no início do mês na rede social dele, a Truth Social. Segundo Lula, Trump é o único presidente norte-americano desde Bill Clinton com quem ele não tem uma boa relação. Ele disse estar disposto a conversar, mas que sente que Trump não está.

O comportamento do presidente Trump saiu de todos os padrões de negociação e de diplomacia.

Quando você tem uma discordância comercial, política, você pega o telefone, marca uma reunião, você conversa para tentar resolver o problema. O que você não faz é taxar e dar um ultimato.

O que está impedindo [o diálogo] é que ninguém quer falar. Todo mundo sabe que eu tentei entrar em contato.

Lula, ao NYT

"Tentativa de ajudar Bolsonaro será paga pelo povo americano"

Lula disse que, no Brasil, Trump seria julgado pela invasão ao Capitólio em 2021. Ele também falou que a tentativa do norte-americano de ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento por tentativa de golpe de Estado será custeada pela população dos EUA, que vai pagar mais caro por produtos de exportação brasileira, como café, carne e suco de laranja.

Nem o povo americano, nem o povo brasileiro merecem isso. Vamos sair de uma relação diplomática de 201 anos de ganha-ganha para uma relação política de perde-perde.

O Estado democrático de Direito para nós é uma coisa sagrada. Porque já passamos por ditaduras, não queremos mais nenhuma.