O que é o Círculo de Fogo do Pacífico e qual a ligação com terremotos

O terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a península de Camchatka, na Rússia, ocorreu no Círculo de Fogo do Pacífico, região que concentra 90% dos tremores e dois terços dos vulcões ativos do planeta. Entenda o que é essa área, onde fica e por que ela está ligada a desastres como esse.

O que aconteceu

O tremor foi registrado em uma área de intensa atividade sísmica no extremo norte do Círculo de Fogo. Ali, a placa do Pacífico mergulha sob a placa norte-americana em uma zona de subducção, conhecida por gerar terremotos de grande magnitude e risco de tsunami.

O Círculo de Fogo é uma cadeia com cerca de 40 mil km que contorna o oceano Pacífico. Ele passa por regiões da Ásia, Oceania e Américas, incluindo países como Japão, Indonésia, Filipinas, Nova Zelândia, Chile, México e Estados Unidos. Essa configuração geológica faz com que a área seja a mais instável do planeta.

A região reúne mais de 450 vulcões ativos ou temporariamente adormecidos. Entre eles estão o Monte Fuji, no Japão, e o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos. Além disso, concentra falhas sísmicas e zonas onde várias placas tectônicas — blocos que formam a superfície da Terra — se encontram e se chocam.

As placas tectônicas flutuam sobre o manto, uma camada quente e semissólida localizada no interior da Terra. Quando elas se movimentam, podem se afastar, deslizar ou colidir mutuamente. Esses choques acumulam energia até que ocorre uma ruptura, liberando ondas sísmicas que provocam terremotos.

Em zonas de subducção, uma placa desliza sob outra e é empurrada em direção ao interior do planeta. Esse processo gera intensa pressão no subsolo e pode resultar em terremotos de grande magnitude. Além disso, quando o material fundido do manto encontra fissuras na crosta terrestre, ocorre a formação ou erupção de vulcões.

Foi assim que surgiram cordilheiras e ilhas vulcânicas em diferentes partes do Círculo de Fogo. Exemplos incluem os Andes, na América do Sul, e o arquipélago das Marianas, no Pacífico, formado por vulcões submarinos.

O tremor desta semana ocorreu em uma zona de subducção ativa e provocou deslocamento no fundo do mar. Segundo a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos), esse movimento empurrou grandes volumes de água, gerando ondas e alertas de tsunami que se estenderam por países da Ásia, Oceania, América do Norte e América Latina.

Epicentro do terremoto foi a cerca de 125 km de Petropavlovsk-Kamchatsky Imagem: @kbgsras / ESN / AFP

Eventos semelhantes já foram registrados em outras partes do Círculo de Fogo. Entre eles estão:

Japão (2011): magnitude 9,0, que provocou um tsunami devastador e o acidente nuclear de Fukushima. Mais de 18 mil pessoas morreram e cidades inteiras foram arrasadas pela força das ondas.

magnitude 9,0, que provocou um tsunami devastador e o acidente nuclear de Fukushima. Mais de 18 mil pessoas morreram e cidades inteiras foram arrasadas pela força das ondas. Alasca (1964): magnitude 9,2, que gerou um tsunami com ondas de até 67 metros. O evento matou 131 pessoas e danificou vilarejos inteiros na costa oeste dos Estados Unidos e no Canadá.

magnitude 9,2, que gerou um tsunami com ondas de até 67 metros. O evento matou 131 pessoas e danificou vilarejos inteiros na costa oeste dos Estados Unidos e no Canadá. Chile (1960): magnitude 9,5, o maior terremoto já documentado, que deixou mais de 1.600 mortos e destruiu cidades inteiras. O tremor provocou um tsunami que atravessou o Pacífico e atingiu até o Havaí e as Filipinas.

Região perigosa

O Círculo de Fogo existe há pelo menos 35 mil anos. Ele tem formato de ferradura em torno do oceano Pacífico e se estende por cerca de 40 mil km, segundo o Instituto de Ciências Geológicas e Nucleares da Nova Zelândia.

A região não é uma estrutura única, mas uma zona de colisões entre ao menos 10 placas tectônicas. As interações nessas "fronteiras" criaram fossas oceânicas profundas, arcos vulcânicos, bacias submarinas chamadas de retroarcos e cinturões vulcânicos — áreas com alta concentração de erupções e tremores.

O solo treme porque a crosta terrestre, com cerca de 80 km de espessura, flutua sobre uma camada mais fluida do planeta. Quando a pressão gerada pelo encontro das placas atinge altas temperaturas, as rochas se fundem, formando magma que pode ser expelido por vulcões. A grande quantidade de fragmentos tectônicos nessa área aumenta a frequência de choques e sobreposições, resultando em mais terremotos e erupções.

Cerca de 450 milhões de pessoas vivem próximas ao Círculo de Fogo. Países como Japão, Filipinas, Indonésia, Chile e México convivem com riscos permanentes de terremotos, tsunamis e erupções.

Sismógrafos registram tremores na região a cada cinco minutos. A maioria é imperceptível para os habitantes, mas eventos de grande magnitude podem provocar destruição severa. Para reduzir os danos, governos investem em sistemas de alerta, planos de evacuação e normas rígidas de construção.

Mesmo com tecnologia avançada, ainda não é possível prever terremotos com exatidão. Os cientistas afirmam que o máximo que se pode fazer é monitorar o deslocamento das placas tectônicas e emitir alertas rápidos assim que os abalos são detectados.

*Com informações de matéria de 28/03/2025 e de agências, publicadas em 09/12/2019 e 15/01/2020.