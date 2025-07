Em ala de desnutrição de Gaza, braço de bebê tem tamanho de polegar da mãe

Por Dawoud Abu Alkas e Hatem Khaled

KHAN YOUNIS, Faixa de Gaza (Reuters) - Nas paredes cor-de-rosa da ala de desnutrição infantil do hospital Nasser, desenhos mostram crianças correndo, sorrindo e brincando com flores e balões.

Abaixo dos desenhos, algumas mães de Gaza cuidam de seus bebês, que permanecem quietos e em silêncio, em sua maioria exaustos demais para chorar devido à fome intensa.

Os médicos disseram à Reuters que o silêncio é comum em locais que tratam os desnutridos mais graves, um sinal de que o corpo está se desligando.

"Ela está sempre letárgica, deitada, assim... você não a vê reagir", disse Zeina Radwan, mãe de Maria Suhaib Radwan, de 10 meses. Ela não conseguiu encontrar leite ou alimento suficiente para a bebê e não pode amamentar, pois ela mesma está mal alimentada, sobrevivendo com uma refeição por dia.

Na última semana, jornalistas da Reuters passaram cinco dias no Complexo Médico Nasser, um dos quatro únicos centros que restaram em Gaza capazes de tratar as crianças mais perigosamente famintas. Enquanto a Reuters estava lá, 53 casos de crianças com desnutrição aguda foram admitidos, de acordo com o chefe da ala.

Os estoques de alimentos de Gaza estão se esgotando desde que Israel, em guerra com o grupo militante palestino Hamas desde outubro de 2023, cortou todos os suprimentos para o território em março. Esse bloqueio foi suspenso em maio, mas com restrições que, segundo Israel, são necessárias para evitar que a ajuda seja desviada para grupos militantes.

Em resposta a um pedido de comentário, a Cogat, agência israelense de coordenação de ajuda militar, disse que Israel não restringe a entrada de caminhões de ajuda em Gaza, mas que as organizações internacionais enfrentam desafios para coletar ajuda dentro de Gaza.

Com o esgotamento dos estoques de alimentos, a situação se agravou em junho e julho. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre a fome em massa e imagens de crianças emaciadas chocaram o mundo. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que 154 pessoas, incluindo 89 crianças, morreram de desnutrição, a maioria nas últimas semanas. Um monitor global da fome disse na terça-feira que um cenário de fome está se desenhando.

Israel afirma que não tem o objetivo de matar Gaza de fome. Nesta semana, anunciou medidas para permitir a entrada de mais ajuda, incluindo a interrupção dos combates em alguns locais, o lançamento de alimentos por via aérea e a oferta de rotas mais seguras.

As Nações Unidas disseram que a escala do que é necessário é enorme para evitar a fome e uma crise de saúde.

"Precisamos de leite para bebês. Precisamos de suprimentos médicos. Precisamos de alguns alimentos, alimentos especiais para o departamento de nutrição", disse o dr. Ahmed al-Farra, chefe do departamento de pediatria e maternidade do Complexo Médico Nasser. "Precisamos de tudo para os hospitais."

As autoridades israelenses afirmam que muitas das pessoas que morreram desnutridas em Gaza sofriam de doenças pré-existentes. Especialistas em fome dizem que isso é típico nos estágios iniciais de uma crise de fome.

"As crianças com doenças subjacentes são mais vulneráveis. Elas são afetadas mais cedo", declarou Marko Kerac, professor clínico associado da London School of Hygiene and Tropical Medicine, que ajudou a elaborar as diretrizes de tratamento da OMS para desnutrição aguda grave.

O médico Farra disse que seu hospital agora está lidando com crianças desnutridas sem problemas de saúde anteriores, como a bebê Wateen Abu Amounah, que nasceu saudável há quase três meses e agora pesa 100 gramas a menos do que pesava ao nascer.

"Durante os últimos três meses, ela não ganhou um grama sequer. Pelo contrário, o peso da criança diminuiu", afirmou o médico.

"Há uma perda total de músculos. É apenas pele sobre os ossos, o que é uma indicação de que a criança entrou em uma fase de desnutrição grave", disse Farra. "Até mesmo o rosto da criança: ela perdeu os tecidos adiposos das bochechas."

A mãe do bebê, Yasmin Abu Sultan, aponta para os membros da criança, seus braços são tão largos quanto o polegar da mãe.

"Está vendo? Estas são as pernas dela... Olhe para os braços", disse ela.

Os bebês mais novos, em particular, precisam de fórmulas terapêuticas especiais feitas com água limpa, e os suprimentos estão acabando, disseram Farra e a OMS à Reuters.

"Todos os suprimentos essenciais para o tratamento da desnutrição aguda grave, incluindo complicações médicas, estão realmente acabando", disse Marina Adrianopoli, líder de nutrição da OMS para a resposta em Gaza. "É realmente uma situação crítica."

(Reportagem de Dawoud Abu Alkas e Hatem Khaled em Khan Younis)