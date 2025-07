Eduardo tentou, mas não atrapalhou comitiva nos EUA, diz senador do PT

Apesar das tentativas, Eduardo Bolsonaro não atrapalhou as reuniões entre parlamentares brasileiros e norte-americanos para discutir o tarifaço imposto por Donald Trump, disse o senador Rogério Carvalho (PT-SE) em entrevista ao UOL News hoje.

Líder do PT no Senado e um dos membros da delegação que está nos EUA, Carvalho fez um balanço positivo dos encontros com deputados americanos.

Eduardo tentou, mas não conseguiu atrapalhar. Felizmente os canais oficiais foram mais efetivos do que os dele.

O que ele e a família Bolsonaro estão fazendo é irracional. Como é que você defende que o Brasil seja sobretaxado por conta de um processo individual do Jair Bolsonaro? Todos sabem o que aconteceu, mas eles trabalham isso como uma questão para impor punição ao Brasil com tarifas de 50%.

Eles não têm nenhum tipo de compromisso com o Brasil, com a economia, com o setor empresarial e com a nossa soberania. Não há o que discutir.

Eduardo tentou, impediu que alguns senadores republicanos pudessem interagir conosco. Ele passou o tempo todo tentando obstruir e atrapalhar, isso é fato. Está claro que a família está submetida a essa visão política que Trump representa, de antes os EUA e depois o Brasil. Rogério Carvalho (PT-SE), senador

Carvalho destacou que a viagem aos EUA esclareceu as intenções de Trump com o tarifaço ao Brasil e que não se trata de uma questão meramente comercial.

Do nosso ponto de vista, foi muito bom. Passamos a compreender quais foram as motivações que o atual governo americano tem por trás desse tarifaço. Não se trata de questão comercial.

Todos os interlocutores com os quais mantivemos contato nos EUA nos disseram que é uma ação sem explicação lógica. Praticamente todos usaram a mesma frase: não é racional. Alguns disseram que o Brasil é o exemplo do que os EUA deveriam ter como parceiro comercial, além de que não é correto o uso de tarifa como arma política para interferir na soberania do nosso país.

Ficou claro que o que está em discussão é o reposicionamento que este governo de Trump quer dar aos EUA, reeditando a ideia de que o mundo é bipolar. Depois de mais de 40 anos de um mundo globalizado, no qual a questão comercial e econômica foi central para a reconexão dos países, o governo americano quer jogar tudo no lixo para restabelecer sua hegemonia. Rogério Carvalho (PT-SE), senador

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: