EcoRodovias: lucro líquido cai 23,9% no 2º trimestre para R$ 203,9 mi

A EcoRodovias registrou lucro líquido de R$ 203,9 milhões no segundo trimestre de 2025. O resultado representa uma queda de 23,9% em relação a igual intervalo de 2024.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 1,363 bilhão entre abril e junho, alta anual de 19%. A margem Ebitda ajustada ficou em 74,9%, 1,1 ponto porcentual maior do que no mesmo período do ano passado.

Já a receita líquida ajustada da EcoRodovias atingiu R$ 1,818 bilhão. A cifra representa um crescimento de 17,1% em relação ao segundo trimestre de 2024.

O capex, por sua vez, cresceu 14,5% ano contra ano, para R$ 1,171 bilhão. O caixa disponível, por outro lado, caiu 34,1%, ficando em R$ 3,1 bilhões.

Já a dívida líquida registrou um crescimento de 37,2% na mesma base comparativa, somando R$ 19,7 bilhões. A alavancagem, medida por dívida líquida sobre Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 3,9 vezes, estável em relação ao trimestre imediatamente anterior. Um ano antes, o indicador estava em 3,3 vezes.