Economia da França cresce 0,3% no segundo trimestre e supera expectativas

Por Sudip Kar-Gupta

PARIS (Reuters) - A economia da França cresceu 0,3% no segundo trimestre, superando as previsões, uma vez que a recuperação dos gastos das famílias impulsionou a segunda maior economia da zona do euro, de acordo com dados oficiais publicados nesta quarta-feira.

Analistas consultados pela Reuters previam um crescimento de 0,1% para o PIB preliminar do segundo trimestre. A expansão de 0,3% também mostrou melhora em relação ao crescimento de 0,1% do PIB no primeiro trimestre.

A França está enfrentando um crescimento econômico relativamente lento e pressões de seu alto déficit.

O primeiro-ministro François Bayrou quer reduzir o déficit orçamentário de 5,4% do PIB este ano para 4,6% em 2026, tendo como meta final o limite de 3% de déficit fiscal da UE até 2029.

O ministro das Finanças, Eric Lombard, disse à RTL Radio que os números preliminares do crescimento do PIB do segundo trimestre são, no entanto, "boas notícias".

Ele acrescentou que eles também mostraram que a economia francesa está se saindo relativamente bem, dadas as pressões do acordo de tarifas comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos.

"Esse 0,3% mostra que estamos resistindo relativamente bem, dada a situação", disse Lombard.

