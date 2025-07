Direita da Itália quer politizar caso de Zambelli, diz deputado italiano

A direita italiana tem como estratégia transformar o caso de Carla Zambelli em político, alertou o deputado italiano Angelo Bonelli em entrevista ao UOL News hoje.

Bonelli disse que recebeu informações sobre o paradeiro de Zambelli e avisou a polícia. O deputado italiano afirmou que recebeu ameaças de morte nas redes sociais.

Matteo Salvini, líder do partido de extrema direita Lega Nord [vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália], declarou que é sua intenção visitar Carla Zambelli na prisão.

Há uma estratégia da direita italiana de transformar o caso dela em político. A questão não é um caso político, mas criminoso. Ela foi condenada a dez anos de prisão por invasão de um sistema informático. Ela também tem um processo por apontar uma arma para uma pessoa em São Paulo.

Há um tratado firmado entre a Itália e o Brasil sobre a questão da extradição. O crime imputado a Zambelli está dentro do tratado. É uma questão judicial. Amanhã de manhã, o tribunal verificará a situação de Zambelli e se a prisão continuará ou se haverá uma articulação diferente, como ela ficar em uma casa ou apartamento. Angelo Bonelli, deputado italiano

Bonelli, porta-voz do partido Europa Verde, que faz oposição à primeira-ministra Giorgia Meloni, afirmou que o caso de Cesare Battisti abre precedentes que podem complicar a extradição de Zambelli.

Após haver uma decisão judicial sobre a extradição, a última palavra será do governo italiano. Para Giorgia Meloni, é uma questão muito complicada para transformar o caso Zambelli em político.

Há um problema de relação entre a Itália e o Brasil, não somente diplomática, econômica e política. É de reciprocidade no caso de [Cesare] Battisti. Angelo Bonelli, deputado italiano

Veja a íntegra do programa: