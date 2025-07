Dino cita Bíblia e Constituição em apoio a Moraes após sanções dos EUA

Do UOL, em Brasília

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez uma postagem em seu perfil no Instagram em solidariedade ao colega Alexandre de Moraes após os EUA o punirem com a lei Magnitsky, que impõe sanções financeiras a pessoas que o país considere que tenham violado os direitos humanos.

O que aconteceu

Dino foi o primeiro a se manifestar. Ele escreveu a mensagem pouco tempo depois de o governo norte-americano anunciar a sanção. O nome de Moraes foi incluído em site oficial dos EUA com a lista de pessoas enquadradas na legislação. Em um texto breve, com a imagem da Constituição brasileira, Dino afirmou que o colega está apenas "fazendo o seu trabalho, de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil".

Dino ainda lembrou que as decisões de Moraes têm sido chanceladas pelos demais ministros do tribunal. Ele citou a 1ª Turma, da qual os dois fazem parte, e também o plenário do STF, sem detalhar quais decisões teriam sido confirmadas.

Ao final, conclui a postagem com uma citação bíblica. "O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece FIRME."

Outros ministros ainda não se pronunciaram. Mas é esperado apoio a Moraes. O governo federal e o STF estudam maneiras para reagir à sanção financeira contra o ministro Alexandre de Moraes, alvo uma punição imposta pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida a tal punição, em uma tentativa de interferência sem precedentes de um país estrangeiro no Judiciário brasileiro. Legislação criada em 2016 mirava punir cidadãos russos acusados de violações a direitos humanos.

Lei prevê três tipos de punição. Restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país.

Visto já estava bloqueado. Na sexta passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia anunciado a proibição de entrada no país de Moraes, parentes e "seus aliados" na Corte. Pessoas envolvidas na discussão, por sua vez, afirmam que tiveram os vistos revogados o procurador-geral, Paulo Gonet, o delegado da Polícia Federal Fábio Shor e outros ministros do Supremo à exceção de Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux.