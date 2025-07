Desenganada pelos médicos, ela virou chefe em hospital onde tratou leucemia

"Um milagre." É assim que Marina Aguiar, 37, define o fato de estar viva e com saúde depois de ter sido desenganada pelos médicos quase duas décadas atrás. Aos 18 anos, ela foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda refratária, tipo de câncer resistente a medicamentos.

Em um primeiro momento, Marina foi submetida a oito ciclos de quimioterapia, sem sucesso. Um médico então apontou que, sem um doador de medula óssea compatível, não havia mais prognóstico de vida.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Ele chegou a sugerir o início de cuidados paliativos, mas Marina não aceitou e procurou uma segunda opinião. Então, iniciou um protocolo mais agressivo de quimioterapia. A leucemia entrou em remissão e nunca mais voltou.

Ainda em tratamento, Marina iniciou a faculdade de medicina e hoje é chefe do departamento de hematologia do Hospital do Câncer de Goiás, o mesmo onde se tratou. Ao UOL, ela conta sua história:

O ano era 2006. Eu tinha 18 anos e havia acabado de ingressar na faculdade de odontologia. No ano anterior, tinha sacrificado tudo para estudar e passar no vestibular. Abdiquei da minha vida, da minha juventude. E então, quando finalmente tive a aprovação, tive que parar tudo para me tratar.

Muitos pacientes oncológicos, principalmente mulheres, acreditam que o pior cenário frente a um diagnóstico de câncer é perder o cabelo. Para mim não foi. A pior parte foi parar a faculdade e me distanciar de todos que eu amava. Eu ficava restrita, isolada. Ainda assim, segui estudando as disciplinas teóricas à distância. Era o que me mantinha motivada.

Marina foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda refratária, resistente a medicamentos Imagem: Arquivo pessoal

Os primeiros sintomas da leucemia foram dores nas pernas, fraqueza e palidez. Um hemograma apontou anemia. Procurei vários médicos à época: ortopedista, neurologista, reumatologista. Nenhum deles descobriu o que era.

Então, por causa da anemia, que não melhorava, procurei um hematologista. Ele pediu uma biópsia de medula óssea e descobriu meu diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda. A doença é muito comum em crianças, que geralmente apresentam bom prognóstico. Em pacientes acima de 15 anos, a resposta ao tratamento costuma não ser tão boa.

Comecei a quimioterapia em agosto de 2006. Fiz três ciclos e o médico avaliou que o tratamento não ia bem. Era um câncer resistente, ou refratário, como chamamos na medicina. Por isso, eles me orientaram a fazer um transplante de medula.

Busquei doador na família e não encontrei. Meus pais não eram compatíveis e meu único irmão, à época, também não. Então, comecei a buscar doadores no Redome [Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea]. Também não achei. Naquele momento, minha única alternativa era seguir com o tratamento.

Fiz oito meses de quimioterapia. Nesse meio tempo, tive muitas infecções e início de pancreatite medicamentosa [inflamação do pâncreas causada por reações adversas a medicamentos]. Fiquei fraca, debilitada. Passei praticamente oito meses internada —e nada de achar um doador compatível comigo.

Ao final dos oito ciclos de quimioterapia, o médico disse que, caso eu não conseguisse fazer o transplante, não havia mais prognóstico de vida. Ele queria me encaminhar para cuidados paliativos, mas não aceitei aquele destino. Evangélica, a fé sempre foi um pilar fundamental da minha vida. Então, comecei a procurar outras opiniões.

Fui em vários médicos em Goiânia e em outras cidades. Todos diziam a mesma coisa, que eu tinha que fazer o transplante. Certo dia, encontrei um especialista que, apesar de endossar a necessidade do procedimento, sugeriu um protocolo mais agressivo de quimioterapia. Ele disse: 'Você vai ter muitos efeitos colaterais, vai passar muito mal, mas pode dar certo.' Então, demos início ao tratamento.

Nessa época, minha mãe, na esperança de aumentar minha chance de sobrevivência, resolveu tentar engravidar. Ela já era laqueada, então teve de fazer fertilização in vitro. Em novembro de 2007, ganhei irmãos gêmeos.

Mãe de Marina engravidou na tentativa de que bebês fossem compatíveis para doação de medula Imagem: Arquivo pessoal

O plano inicial era fazer a coleta de células-tronco dos cordões umbilicais dos bebês, que podem ser usadas para reconstituir a medula óssea. Mas os bebês nasceram prematuros, de 27 semanas e, com isso, carregavam quantidade insuficiente de células no sangue do cordão umbilical. Um teste também apontou que nenhum dos dois era compatível comigo. Mais uma vez, minha única alternativa era seguir com o tratamento.

Em 2007, após meses sentindo forte vontade de estudar sobre leucemia, sangue e transplantes, decidi largar o curso de odontologia e prestar vestibular para medicina. Queria fazer a diferença. Iniciei o curso no ano seguinte, ainda em tratamento. Ao todo, fiz três anos e meio de quimioterapia.

Em dado momento, os exames mostraram que a leucemia havia entrado em remissão. Sem um doador de medula, eu temia que a doença voltasse. Fiz mais um ano de quimioterapia de manutenção e encerrei o tratamento definitivamente em 2009. O médico disse: 'Vamos parar com a quimio e seja o que Deus quiser. Se [a leucemia] voltar, a gente vê o que faz.' Graças a Deus, isso nunca aconteceu.

Após o término do tratamento, passei a fazer exames de sangue periódicos para acompanhar minha saúde e assim segui minha vida por um bom tempo. Aos poucos, minha rotina foi voltando ao normal e, seis anos depois, me formei em medicina. Ninguém podia acreditar. Um dos médicos que me trataram foi à minha formatura e se derramou em lágrimas.

Quando completei dez anos de acompanhamento sem sinais da leucemia, fiz uma grande festa de agradecimento. Na minha prática clínica, percebi quão rara era a cura de um câncer refratário. Foi realmente um milagre.

Nesse mesmo ano, iniciei minha residência médica em hematologia no Hospital de Câncer de Goiás, o mesmo onde me tratei. Após algumas idas e vindas, virei chefe do serviço de hematologia e transplante do hospital em 2020 e sigo no cargo até hoje.

Marina se formou em medicina e é chefe do serviço de hematologia e transplante no Hospital de Câncer de Goiás Imagem: Arquivo pessoal

Depois de ter câncer, a vida muda em muitos aspectos. Você passa a valorizar pessoas, e não coisas. Hoje minha prioridade é ajudar meus pacientes e passar tempo de qualidade com a minha família —pais, irmãos, marido e filho.

Aliás, esse foi outro grande milagre que Deus me concedeu. Os médicos acreditavam que eu poderia não conseguir engravidar, mas cá estou eu com meu filho, Isaque. Tive uma gravidez tranquila e ele nasceu saudável, em novembro de 2024.

O fato de eu já ter tido câncer também me ajuda na minha profissão. Acho que é preciso ter muita sensibilidade para lidar com os pacientes, e eu a tenho porque conheço essa dor.

O desânimo é um sentimento que permeia a vida de um paciente oncológico —o diagnóstico é desanimador, a quimioterapia é desanimadora, as notícias são desanimadoras. Então, tento trazer uma perspectiva diferente.

Se já tive medo de morrer? Sim, por diversas vezes. Mesmo apegada à fé, é difícil se manter positiva o tempo todo. Eu tinha muitos sintomas. Por vezes, sentia a morte chegando. Então, vinha o dia seguinte. Como diz a Bíblia: '(...) ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.'