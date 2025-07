Deputado italiano que diz ter entregue Zambelli à polícia relata ameaças

Do UOL, em São Paulo

O deputado italiano Angelo Bonelli afirmou ter recebido ameaças, nas redes sociais, após ter divulgado que informou à polícia o paradeiro da deputada Carla Zambelli, em Roma. Ela foi presa ontem.

O que aconteceu

"Recentemente, tenho recebido mensagens de ameaça nas redes sociais, inclusive mensagens de morte", relatou, em nota à imprensa. "Agora caberá à Justiça italiana decidir, e depois caberá ao governo decidir sobre a extradição de Zambelli", completou.

Bonelli disse que recebeu informações sobre o endereço de Zambelli e avisou a polícia. O deputado de esquerda conta que notificou a Polícia Nacional ontem, às 19h50 (no horário local). Os agentes identificaram Zambelli em um apartamento no bairro Aurélio às 21h, segundo Bonelli.

"Cumpri meu dever como cidadão, ao contrário daqueles que, usando a cidadania italiana, se declararam intocáveis, como a próprio Carla Zambelli", afirmou. O parlamentar citou uma entrevista da deputada brasileira à CNN, no dia 3 de junho, quando ela disse: "Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a Justiça italiana me prenda".

O caso ganhou destaque internacional após a condenação de Zambelli pelo STF a dez anos de prisão. Ela foi condenada por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e emitir falso mandado de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Zambelli fugiu do Brasil após a decisão do STF, passando por Argentina e Estados Unidos antes de chegar à Itália. Ela responde a outro processo por apontar uma arma a um jornalista em São Paulo, um dia antes do segundo turno das eleições de 2022.

A atuação de Bonelli contra Zambelli

Porta-voz do partido Europa Verde, o deputado cobrou o governo italiano desde que Zambelli chegou ao país. Em junho, ele apresentou interpelação cobrando posição das autoridades italianas. "O governo continua em silêncio sobre o caso Zambelli. Por que uma pessoa procurada e condenada no Brasil pode viver tranquilamente na Itália sem ser presa?", escreveu Bonelli nas redes sociais no mês passado.

Parlamentar acionou o governo após ver entrevistas de Zambelli em que dizia ser "intocável" por ter cidadania italiana. "Como explicar que com toda competência das forças policiais italianas, ninguém consegue localizar essa pessoa?", questionou Bonelli, em fala no parlamento da Itália. "Isso nos leva a, inevitavelmente, achar que ela conta com proteção política", disse.

É uma vergonha. Ninguém é intocável. Se Zambelli chegar à Itália com essa postura, não é bem-vinda para o povo italiano. O governo italiano precisa rapidamente dar uma resposta se pretende aplicar o acordo de extradição.

Angelo Bonelli, em entrevista ao UOL News em junho

O que diz a defesa de Zambelli

Zambelli prefere ter novo julgamento na Itália a pedir asilo, diz advogado. "Ela é cidadã italiana e tem direito a ser julgada também na Itália. Ela não está tentando fugir de nenhuma consequência, mas prefere que seja em um lugar democrático", declarou o advogado da parlamentar, Fábio Pagnozzi, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Antes de apelar para um pedido de asilo político, eu acho que ela tem muita matéria para tentar ser julgada na Itália.

Fábio Pagnozzi, advogado de Zambelli

Defesa criticou o processo no STF. A deputada foi condenada por unanimidade pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão e à perda do mandato.