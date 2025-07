Extradição de Zambelli pode levar um ano, dizem especialistas; veja caminho

Presa ontem em Roma, a extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) levará meses ou até mesmo um ano, segundo especialistas consultados pelo UOL.

O que aconteceu

Autoridades italianas devem decidir se iniciam ou não o procedimento de extradição. A Justiça italiana tem 48 horas para decidir se ela permanece presa e, na sequência, encaminha o processo de extradição dela para o Ministério da Justiça italiano.

A partir daí, o Ministério da Justiça da Itália terá 10 dias para decidir se segue, ou não, com pedido de extradição feito pelo Brasil. O pedido foi encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após a corte concluir o julgamento que condenou a deputada a 10 anos de prisão.

Governo italiano pode entender que não é o caso de seguir com o processo, explica professor. Ex-secretário de Cooperação Internacional da PGR (Procuradoria-Geral da República), Vladimir Aras relembra que a situação é semelhante à que ocorreu com o ex-jogador de futebol Robinho. Condenado na Itália, ele foi preso no Brasil, mas o país não aceitou extraditá-lo por ele ser cidadão brasileiro. Com isso, a Itália pediu que ele cumprisse a pena no Brasil, o que foi chancelado pela Justiça brasileira.

Se o Ministério da Justiça italiano decidir seguir com a extradição, caso vai para o procurador-geral da Itália. É este procurador que atua na Corte de Apelação, em Roma, onde, segundo Aras, deve tramitar o processo judicial que vai analisar a extradição. De acordo com o professor, que é referência em cooperação internacional no Brasil, a expectativa é de que esse processo leve, em média, seis meses.

Neste processo, caberá ao MP italiano defender ou não o pedido de extradição. A defesa de Zambelli também será ouvida e o governo Brasileiro, se quiser, pode contratar um advogado para representar o país na corte e defender sua posição. Ao final desse processo, independente do resultado ainda é possível recorrer à instância superior, a chamada Corte de Cassação.

Nesta corte, o Judiciário italiano decidirá se o governo da Itália pode ou não extraditar Zambelli. Segundo Aras, assim como ocorre aqui no Brasil, o poder Judiciário da Itália só decide se o governo tem ou não a possibilidade de extraditar a pessoa, mas a decisão final é sempre do governo local. No caso da Itália, essa decisão caberá ao Ministério da Justiça Italiano.

Situação é semelhante à do ex-diretor do Banco do Brasil condenado no mensalão, Henrique Pizzolato. Ele fugiu para a Itália após ser condenado pelo STF, foi preso no começo de 2014 no país europeu, mas somente em outubro de 2015 foi extraditado para o Brasil após ser derrotado na Justiça e o governo italiano concordar com sua extradição.

No Brasil, governo Lula já negou extradição de Cesare Battisti. Condenado por homicídio no país europeu, ele foi preso no Brasil e teve sua extradição autorizada pelo STF em 2009, mas em 2010 o presidente Lula decidiu dar asilo a ele e não extraditou o italiano. Em 2019, ele foi preso na Bolívia.

No fim das contas a decisão é do gabinete do ministro da Justiça italiano, que responde à primeira-ministra da Itália.

Vladimir Aras, ex-secretário de Cooperação Internacional da PGR

Itália deve aceitar pedido, dizem especialistas

Prisão mostra que Itália não deve se opor de forma rígida à extradição, segundo professor. "Se a Itália tivesse achado descabido o pedido do Brasil, não teria deixado que a detenção acontecesse. O fato da Itália não ter questionado o pedido do Brasil pode ter uma aparência de legalidade e que, além disso, o rito legal está sendo cumprido", disse Paulo Borba Casella, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo).

Contudo, extradição pode levar meses, afirma Casella. "É questão de obedecer as garantias de direito fundamentais. [Existe] essa preocupação em não violar direito das pessoas que estão sendo procuradas criminalmente."

Histórico de cooperação internacional entre Brasil e Itália também colabora, relembra advogado. "O Brasil e a Itália tem um histórico de cooperação internacional desde o século 20 [...] Portanto, a reciprocidade aqui não seria uma barreira porque existe essa relação de cooperação bilateral entre os dois Estados nacionais", analisa Rogério Taffarello, sócio da Mattos Filho e professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas).