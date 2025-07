Damares diz apoiar cota trans: 'Tenho pautas em comum com o movimento gay'

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou ser a favor de cotas para pessoas trans e travestis.

O que aconteceu

Damares disse que as travestis são "duplamente vulneráveis" e enfrentam dificuldades para estudar e trabalhar. "Tenho uma identificação muito grande com as travestis. É muito fácil você conseguir um emprego para um gay, para uma lésbica, para um trisal, mas a travesti, pelo jeito exuberante dela, você não encontra travesti num banco trabalhando. Você não encontra travesti em lojas", afirmou a senadora durante participação no podcast Cortadas do Firmino.

O posicionamento de Damares vai na contramão do que defendem vereadores, deputados e senadores bolsonaristas. Recentemente, por exemplo, a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) anunciou a adoção de cotas para pessoas trans. Com a medida, cursos com até 30 vagas devem oferecer ao menos uma para pessoas trans, travestis ou não binárias. Para cursos com um número maior de vagas, ao menos duas devem ser direcionadas a esse público.

Segundo a senadora, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que ela devia "cuidar deste público". Damares disse que apresentou uma pesquisa sobre a população LGBTQIA+ encarcerada, durante o governo do ex-presidente. "Nós chegamos a arrancar lágrimas do Bolsonaro", disse. Questionada se essa pauta poderia ser da direita, ela disse que "já foi no governo Bolsonaro".

Damares contou que começou a trabalhar com o tema em 2018, na transição do governo Bolsonaro. Anunciada como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a senadora disse que se reuniu com o "movimento gay" para saber qual era a prioridade. "Eu disse: olha, é um governo conservador e nós vamos ter políticas conservadoras. E eles falaram para mim que o maior problema, quem tinha ficado para trás até aquele momento, eram as travestis, e nós reconhecemos isso".

Apesar das declarações da ex-ministra, governo Bolsonaro ficou marcado pela desidratação de políticas para a população LGBTQIA+. O ex-presidente acumula também frases preconceituosas. "O que nós queremos é que o Joãozinho seja Joãozinho a vida toda. A Mariazinha seja Maria a vida toda, que constitua família, que seu caráter não seja deturpado em sala de aula", disse Bolsonaro, em 2022. No primeiro ano de seu governo, o então presidente interveio para que uma universidade suspendesse o vestibular para pessoas trans e travestis.

O movimento gay quer a criança protegida. O movimento gay é contra a corrupção. Então, nós temos muitas pautas em comum, eu e o movimento gay. E nós trabalhamos em comum acordo. Quando eu assumi, eu chamei o movimento gay e disse: 'qual é a prioridade?'

Damares Alves, senadora