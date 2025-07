Criação de vagas no setor privado dos EUA fica acima do esperado em julho

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou acima do esperado em julho, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira, embora o mercado de trabalho continue a desacelerar.

Foram abertas 104.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de um declínio revisado de 23.000 em junho. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 75.000 postos, depois de uma queda de 33.000 em junho relatada anteriormente.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab, foi publicado antes da divulgação na sexta-feira do relatório de emprego de julho do Departamento do Trabalho. Não há correlação entre os dois.

O mercado de trabalho perdeu força em meio a uma perspectiva econômica instável decorrente das tarifas de importação.

Pesquisa da Reuters com economistas aponta que o relatório de emprego do governo deve mostrar criação de 110.000 empregos fora do setor agrícola em julho, depois de 147.000 em junho. A previsão é de que a taxa de desemprego aumente de 4,1% em junho para 4,2%.

Economistas esperam que o Federal Reserve mantenha sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% após o final de uma reunião de política monetária nesta quarta-feira, resistindo à pressão do presidente Donald Trump para reduzir os custos dos empréstimos.

(Reportagem de Lucia Mutikani)