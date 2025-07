Crescimento salarial da zona do euro está desacelerando como esperado, mostram dados do BCE

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento dos salários na zona do euro sofrerá uma forte desaceleração este ano, conforme previsto por economistas, mostrou o rastreador de salários do Banco Central Europeu nesta quarta-feira, sustentando o argumento do banco de que a inflação elevada já foi derrotada.

O rastreador de salários do BCE, que abrange acordos de negociação coletiva ativos, indica que o crescimento dos salários negociados, com pagamentos pontuais suavizados, foi de 4,6% em 2024 e desacelerará para 3,2% em 2025.

Para o primeiro trimestre de 2026, o rastreador de salários do BCE está em 1,7%, de 1,8% no quarto trimestre de 2025, acrescentou o BCE.

Os números estão, de modo geral, em linha com as leituras anteriores do rastreador e sugerem que o crescimento dos salários não é mais uma questão preocupante para as autoridades de política monetária.

(Reportagem de Balazs Koranyi)