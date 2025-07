Copa do Brasil: Inter recebe Fluminense em 1º jogo da oitavas de final

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 30, 2025

O Fluminense, por sua vez, acumula quatro derrotas consecutivas desde o retorno do Mundial de Clubes da Fifa, a última delas fora de casa para o São Paulo (3 a 1). Questionado sobre a possibilidade de priorizar alguma competição, o técnico Renato Gaúcho acredita que essa decisão será tomada no futuro.

"Mais adiante, se julgarmos necessário direcionar nossos esforços em uma competição específica, a decisão será tomada em conjunto com a presidência e a diretoria", detalhou o treinador do Tricolor carioca, durante coletiva no último domingo (27).

Em agosto, o Fluminense terá oito jogos pela frente, um calendário que tem sido alvo de críticas.

"Na quarta-feira, jogamos contra o Internacional, pela Copa do Brasil. No sábado, enfrentaremos o Grêmio. Na outra quarta-feira, novamente, contra o Internacional. No sábado seguinte, jogaremos contra o Bahia, e viajaremos para a Colômbia para enfrentar o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, retornando no sábado para jogar, salvo engano, contra o Fortaleza. Ninguém consegue suportar essa maratona, mas todos almejam a vitória, todos cobram desempenho, desejam que a equipe jogue bem, que corra e que vença seus adversários. A situação se torna difícil. Essa é uma realidade, não uma desculpa", enfatizou Renato Gaúcho.