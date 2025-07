Controla glicemia e aumenta a saciedade: benefícios da farinha de maracujá

A farinha de maracujá é produzida a partir da casca da fruta, que passa por um processo de desidratação e moagem. Entre os nutrientes, destacam-se as fibras, além de vitaminas do complexo B e minerais como cálcio, ferro, potássio e magnésio.

A seguir, veja os principais benefícios da farinha de maracujá e como consumir no dia a dia.

1. Controla a glicemia

A farinha de maracujá pode manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis, o que é benéfico para quem tem diabetes tipo 2. Ao ser consumida, ela desacelera a absorção dos carboidratos, evitando picos glicêmicos após as refeições.

2. Contribui com o controle do peso

Ao aumentar a saciedade, a farinha de maracujá pode reduzir a fome ao longo do dia. Dessa forma, ajuda no controle do apetite e geralmente leva à ingestão de menos calorias e à perda de peso a longo prazo.

3. Faz bem para o intestino

Por conter fibras, a farinha de maracujá regula o funcionamento do intestino. Isso é benéfico tanto para prevenir a prisão de ventre quanto para manter uma digestão mais eficiente. Além disso, essas fibras atuam como prebióticos, promovendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino.

4. Reduz o colesterol

O consumo regular contribui para reduzir os níveis de colesterol "ruim" (LDL) no organismo. Com isso, há um impacto positivo na saúde do coração e na prevenção de doenças cardiovasculares.

5. Reforça a imunidade

A farinha de maracujá tem compostos antioxidantes que estimulam as defesas do organismo, tornando-o mais resistente a doenças. Dessa forma, o corpo fica mais preparado para combater infecções.

6. Diminui inflamações

Os antioxidantes também auxiliam no combate aos radicais livres, que provocam danos e inflamações nas células. Além disso, a presença de fibras contribui para o bom funcionamento do intestino, o que melhora o equilíbrio do sistema imunológico e reduz processos inflamatórios no corpo.

7. Faz bem para o coração

Além de auxiliar na redução do colesterol ruim, a farinha de maracujá ajuda no controle da pressão arterial. Ela contribui para melhorar a circulação sanguínea e fortalecer a saúde cardiovascular.

Quantidade recomendada

Na maioria das vezes, recomenda-se consumir entre 10 e 20 gramas por dia, aproximadamente 30 minutos antes das refeições principais.

Contraindicações

Quando consumida em quantidades excessivas e sem a ingestão suficiente de líquidos, a farinha de maracujá pode provocar constipação intestinal.

Além disso, pessoas que apresentam condições específicas do sistema digestivo, como Síndrome do Intestino Irritável, doença de Crohn ou colite, devem utilizar a farinha sob orientação e acompanhamento de um profissional de saúde para evitar complicações e a piora de sintomas como dor, diarreia, inchaço ou constipação.

Como consumir?

A farinha de maracujá deve ser adicionada a um copo com cerca de 200 ml de água, suco, vitamina ou iogurte. Em seguida, é preciso mexer bem até que a mistura fique homogênea.

Além disso, a farinha pode fazer parte de preparações como mingaus, pães e bolos, além de ser misturada a smoothies e outras bebidas.

Fonte: Joice Ramos, nutricionista do Dante Pazzanese.