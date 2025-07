Gelo, vulcões e quase inabitada: como é península atingida por terremoto

Do UOL, em São Paulo

Atingida hoje pelo terremoto de magnitude 8,8, a gélida península russa Kamchatka tem apenas 18 mil habitantes em uma área de 270.000 km², mais extensa do que o estado de São Paulo. O tremor de mais de 3 minutos gerou um tsunami com ondas de até 5 metros em território russo e no Japão.

'Capital dos terremotos'

Península registra temperaturas de até 40 graus negativos no inverno. As partes mais altas de Kamchatka são glaciadas, com área de cerca de 900 km² coberta por 446 geleiras.

Mais de 300 vulcões. Conhecida como "a capital dos terremotos", a península no extremo oriente russo tem quase 30 vulcões ativos e é preparada para lidar com esse tipo de fenômeno.

Turismo é uma das principais atividades econômicas da região. Usada por muito tempo como área militar, é uma região que preserva a sua natureza original, proporcionando escalada de vulcões inativos, participação em expedições marinhas e até corridas de trenós puxados por cães na neve. Também há passeios de helicóptero para chegar às 90 nascentes termais com paisagens paradisíacas.

Prédio destruído após terremoto atingir a região de Kamchatka, na Rússia Imagem: Ministério Russo de Situações de Emergência/AFP

O que se sabe sobre o terremoto

O terremoto de hoje desencadeou ordens de retirada em todo o Pacífico. Isso inclui Havaí, Alasca, Califórnia, Canadá, Equador, Indonésia, Filipinas, México e Colômbia. No Chile, foi emitido alerta vermelho por risco de tsunami.

Terremoto é o 6º mais forte já registrado. Com imagens da água arrastando veículos e edifícios, o tremor de hoje foi o mais forte no mundo desde 2011, quando um abalo causou o desastre de Fukushima, no Japão, deixando mais de 20 mil mortos e desaparecidos.

Temores de destruição generalizada não se concretizaram. Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o terremoto foi superficial, com profundidade de 19,3 km. Quanto mais próximo da superfície, maior o potencial de destruição.

Não há informações sobre grande número de vítimas fatais. Pouco mais de 30 minutos após o primeiro tremor, o serviço norte-americano emitiu alerta de outro terremoto de magnitude 6,9, a cerca de 48 km de distância do primeiro abalo.