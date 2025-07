'Um assassinato na minha calçada': como é a cidade mais violenta do país

Um levantamento feito pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública e divulgado na semana passada revelou quais são as cidades mais violentas do Brasil. Maranguape, no Ceará, registrou a maior taxa de mortes violentas intencionais (MVI) do país, com 79,9 mortes por cem mil habitantes em 2024.

Como é Maranguape

O município fica na região metropolitana de Fortaleza. Maranguape tem cerca de 105 mil habitantes e é famosa por ser a cidade natal do humorista Chico Anysio, morto em 2012.

A disputa entre facções criminosas faz parte do dia a dia da cidade. De um lado, está o grupo conhecido como GDE (Guardiões do Estado) e, do outro, o CV (Comando Vermelho). As facções buscam ter o controle de territórios no município, e essa disputa se reflete no aumento de MVIs: o número de 2024 é 11,5% maior que o de 2023. Naquele ano, o município aparecia na 8ª posição de MVI no Brasil.

Maranguape tem cerca de 105 mil habitantes Imagem: Jarbas Oliveira

'Número de mortes é assustador'

Os confrontos entre membros das facções impactam o cotidiano dos moradores. Sob condição de anonimato, uma funcionária de um mercado no centro de Maranguape confirma aquilo que o Anuário ilustra. "A violência é real, infelizmente", diz ela, que mora em um bairro da periferia da cidade há 16 anos. "Desde que me mudei para cá, a violência cresceu muito, e o número [de mortes] é assustador". Em 2024, Maranguape teve um índice de MVIs quatro vezes maior do que a média nacional, que foi de 20,8.

A violência é ainda mais evidente em locais específicos. "Andando no centro, você não sente essa insegurança. É mais na periferia, onde tem as tomadas de facções", diz ela, que trabalha na região central.

Eles [membros de facções] têm as leis deles. Bloqueiam as ruas, o acesso das pessoas é limitado, não pode entrar [nas ruas] com capacete, não pode andar com carro desconhecido [...] Dentro dos bairros existem os olheiros, que observam carros diferentes, quem entra e sai. Moradora de Maranguape

Algumas destas "regras" são informadas pelas facções via pichações. "Nos muros, eles escrevem para o motorista abaixar o vidro. A polícia já fez uma certa limpeza [nos muros], tentou intimidar, mas eles fazem tudo de novo."

Operação da polícia em Maranguape (CE) Imagem: SSPDS/CE

Não vejo muito sobre assalto. A questão da violência é um [membro de facção] contra o outro. Não é bala perdida, tiroteio. Quando acontece um homicídio, a pessoa já vai sabendo o que vai fazer.

Ano passado, uma pessoa foi assassinada na calçada da minha casa. Quando cheguei em casa, a viatura estava lá. Não presenciei, mas meu sobrinho ouviu toda a movimentação. A pessoa que foi morta já tinha sido membro de uma facção. Era final da tarde, ainda estava claro.

Em Maranguape, os moradores "dançam conforme a música", segundo ela. A partir das 22h, as pessoas geralmente ficam em casa. "Madrugada não é horário de sair e chegar em casa, a não ser que seja no centro", alerta.

Motoristas de aplicativo também convivem com a insegurança de quebrarem as "regras" do bairro e serem abordados. "Os motoristas avaliam no GPS a localização, se o destino é de fácil acesso. Dependendo do lugar, a viagem é cancelada", diz ela. "Já aconteceu também de ônibus ser abordado dentro do bairro."

Mensagens nos muros ordenam que motoristas abaixem o vidro e não usem capacete Imagem: Jarbas Oliveira

Mesmo com a violência, ela destaca os pontos positivos de Maranguape. "Tem muito lazer, religiosidade, é bem próxima de Fortaleza. Tirando a violência, é uma cidade linda. A violência é o ponto podre da cidade."

O que dizem as autoridades

Para a prefeitura de Maranguape, o levantamento é "injusto", já que considera apenas cidades com mais de cem mil habitantes. Segundo o Censo do IBGE de 2022, cerca de 5,8% dos municípios brasileiros têm população neste patamar. "Se considerássemos todas as cidades do Brasil, ou mesmo do estado do Ceará, Maranguape não lideraria", disse a prefeitura ao UOL.

A prefeitura reconhece a escalada de violência em Maranguape. "Não negamos que a situação é preocupante e que merece atenção das autoridades locais." A disputa entre facções rivais é, segundo a prefeitura, a principal responsável pela violência vista na cidade. As facções se dividem em regiões que não respeitam necessariamente a divisão territorial entre as cidades próximas, explica a gestão municipal.

Na luta contra as facções, temos um pouco mais de dificuldade. Somos um município praticamente colado com Fortaleza, Maracanaú e Caucaia [essas duas últimas também aparecem no top 10 de violência do Anuário]. A circulação dessas facções vai além do território do município, e a gente não consegue ter uma efetividade [no combate]. Prefeitura de Maranguape, ao UOL

A localização e a geografia fazem de Maranguape uma região conveniente para a atuação das facções, conforme a prefeitura. "A cidade tem um ambiente propício para fugas ou como esconderijo por ter uma serra vasta." A "aglomeração" de membros de facção dificulta a atuação das autoridades. "Eles vivem eternamente em guerra", diz a prefeitura.

Em publicação em seu perfil no Instagram, o prefeito Átila Câmara (PSB) falou sobre o levantamento. Segundo ele, o título de cidade mais violenta é "injusto, sensacionalista e equivocado".

Câmara afirma estar implementando mudanças na Guarda Municipal. Também disse que busca ampliar o contato com autoridades das cidades vizinhas e do estado do Ceará, governado por Elmano de Freitas (PT). De acordo com a prefeitura, o número de MVIs na cidade diminuiu nos primeiros meses de 2025.

Ao UOL, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará afirmou que está realizando "mudanças no direcionamento de estratégias" contra a violência. Entre as medidas, está a intensificação da presença policial nas ruas, em iniciativa que começou no segundo semestre do ano passado. "O governo do Ceará segue realizando investimentos para dar o suporte necessário ao desenvolvimento dos trabalhos das forças de segurança com o intermédio dos setores de inteligência, tecnologia e inovação."

A SSPDS pede o auxílio dos moradores locais em eventuais investigações. As denúncias podem ser feitas via mensagem de texto, áudio, vídeo ou fotografia, e as informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da pasta, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181. É possível, ainda, utilizar o "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.