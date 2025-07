Cogitada ao Senado pelo DF, Michelle muda título eleitoral para Brasília

Apontada como provável candidata do PL ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro transferiu o título eleitoral para Brasília.

O que aconteceu

O anúncio ocorreu na manhã de hoje no Instagram. Ela postou uma foto do novo título eleitoral e escreveu: "A boa filha retorna à sua casa. Novamente, eleitora em Brasília".

O PL considera Michelle favorita caso concorra ao Senado no Distrito Federal. Há duas vagas em disputa no próximo ano. Ela usaria o número 222, reservado a candidatos escolhidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A outra possibilidade é Michelle sair na chapa que disputará a Presidência. O mais provável seria a ex-primeira-dama concorrer a vice numa dobradinha com um nome que agregue apoio de partidos do centrão.

Michelle estava registrada como eleitora no Rio de Janeiro. Seu primeiro domicílio eleitoral era na região administrativa da Ceilândia (DF), mas foi alterado para o Rio de Janeiro, onde foi viver com Bolsonaro. Hoje, ela retornou ao Distrito Federal.

Michelle Bolsonaro mostra o título e anuncia que mudou o título eleitoral para Brasília Imagem: Reprodução Instagram

Acelerando a atividade política

Michelle é vista como trunfo político desde a última corrida presidencial. Ela tinha causado boa impressão ao discursar em libras na posse do marido, em 2018, e despontou ao falar no evento do PL que lançou Bolsonaro à reeleição em 2022. Desde então, é tratada como pessoa com alto potencial político pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Ela serviu para amenizar a imagem 'bronca' de Bolsonaro naquela eleição. Durante toda a disputa, o candidato à reeleição tinha dificuldade com o eleitorado feminino por causa de sua forma de falar e agir.

Terminada a eleição, o PL deu espaço para Michelle aparecer. Ela foi escolhida para liderar o PL Mulher e percorreu o Brasil comandando eventos voltados a eleitoras e possíveis candidatas pelo partido.

O carro de som também se tornou cotidiano para ex-primeira-dama. Michelle abriu várias manifestações de Bolsonaro, recebendo a visibilidade de ser a primeira a falar.

Michelle estava com Bolsonaro no carro de som durante a motociata de ontem. Ela também viajou o país na eleição municipal e discursava em eventos de campanha de candidatos a prefeitos do PL.

O tom de seus discursos mudou ao longo do tempo. No começo, tinham caráter bastante evangélico. Com a eleição do ano que vem se aproximando, ela passou a empregar frases e termos que sejam bem recebidos por pessoas de outros setores da sociedade.