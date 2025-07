'Se o mundo acabasse, seria assim': a cidade militar abandonada na Alemanha

Complexo construído no coração da Alemanha pelos britânicos para acomodar até 12 mil militares e seus familiares no pós-Segunda Guerra foi "redescoberto" pelo explorador urbano Colin Hodson totalmente "fantasma" e engolido pela natureza.

O que aconteceu

Forças Armadas do Reino Unido começaram a construção do Complexo Militar de Rheindahlen em 1952. O complexo era conhecido como "uma cidade dentro da outra" e ganhou seu nome do vilarejo vizinho de Rheindahlen, um distrito da cidade de Mönchengladbach —onde estava situada.

Viviam ali os membros do antigo Exército Britânico do Reno. Esse era o nome das forças de ocupação do Reino Unido do pós-guerra na Alemanha Ocidental. Durante a Guerra Fria, eles se converteram em forças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e protegiam esta porção do país dividido de uma potencial invasão soviética.

O centro esportivo de JHQ Rheindahlen em 1974, durante apresentação da Banda da Força Aérea Britânica em uma competição de cães operacionais Imagem: Rafhabbaniya/Creative Commons

URSS não era a única inimiga de Rheindahlen. A "cidade" foi duas vezes bombardeada pelo IRA (Exército Republicano Irlandês Provisório). Na primeira vez, em 1973, um carro-bomba foi parado no estacionamento de um cinema e programado para explodir no final do filme. O ataque protestava o domínio britânico na Irlanda do Norte e promoveria a agenda política do grupo, de reunificação das duas Irlandas. Ninguém se feriu. Na segunda vez, em 1987, um carro-bomba explodiu próximo ao refeitório e centro de convivência dos oficiais. 27 alemães ocidentais e quatro britânicos ficaram feridos, mas não houve mortos.

Mas nem só de conflitos vivia o cotidiano da cidadela. No seu auge, por volta dos anos 1960 e 1970, a JHQ Rheindahlen, como também era chamada, tinha o cotidiano movimentado de outras cidades, com um grande mercado NAAFI (mantido pelas Forças Armadas), um posto de gasolina, duas agências de correio, loja de roupas e cinco escolas primárias.

A piscina do clube do complexo JHQ Rheindahlen Imagem: Reprodução/TheBeardedExplorer/YouTube

Livrarias, bibliotecas, cafés, dois bancos alemães, um agente de viagens e centro médicos e odontológicos ainda eram parte da rotina dos moradores, segundo arquivos da Queens School Rheindahlen, a única escola secundária da cidade. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da Guerra Fria nos anos seguintes, as forças britânicas e da Otan foram aos poucos reduzidas.

O complexo funcionou até dezembro de 2013, quando o Exército Britânico finalmente devolveu a cidade ao governo alemão. Na ocasião, foram elaborados planos para transformar suas casas em abrigos, mas eles nunca saíram do papel, segundo o jornal britânico Daily Express. Em 2015, um consórcio de investidores árabes também teria feito propostas para converter a cidadela em um parque, mas nada foi adiante.

O clube quando a cidade ainda tinha moradores Imagem: Reprodução/TheBeardedExplorer/YouTube

Quase 12 anos depois, Rheindahlen se converteu em uma cidade fantasma. A vegetação tomou conta de boa parte de sua área urbana e ela parece um cenário esquecido de filme. Colin Hodson visitou a cidade em maio, para um vídeo de seu canal no Youtube, The Bearded Explorer. Ele descreveu a experiência como "estranha".

Eu não acredito que toda a propriedade está completamente abandonada. É incrível, na verdade. É provavelmente o mais próximo que já me senti de caminhar [pelas cenas da série] 'The Walking Dead'. É exatamente o que pareceria se o mundo acabasse e todo mundo desaparecesse —a natureza literalmente tomaria conta de tudo. Colin Hodson

Imagens de drone mostram como está o complexo agora Imagem: Reprodução/TheBeardedExplorer/YouTube

Os moradores de Rheindahlen hoje são esquilos e cervos, e a atmosfera é pós-apocalíptica, para o explorador. A cidade de 376 hectares tem ainda uma infraestrutura valiosa, com quarteirões inteiros de casas de quatro dormitórios com amplas garagens, apartamentos, espaços esportivos.

No verão, muitas das casas são "invisíveis" graças às copas cheias das árvores. Há poucos traços da presença humana depois da evacuação: apenas uma casa ou outra recebeu um graffiti, ou vandalismo. Ali, o tempo parou.

Complexo está completamente abandonado Imagem: Reprodução/TheBeardedExplorer/YouTube

A maioria dos prédios estaria avaliada em milhões de libras esterlinas, de acordo com o Daily Express. Já o valor da cidade toda seria "incalculável". O jornal ainda informa que parte de Rheindahlen pode retornar à vida em breve, como centro de treinamento da força policial de Vestfália-Renânia, onde oficiais poderão praticar operações de resgates de reféns em condições "realísticas".