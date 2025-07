Chile retira mais de 1 milhão de pessoas da costa por alerta de tsunami

O Chile evacuou preventivamente mais de um milhão de pessoas de sua costa nesta quarta-feira (30) devido ao risco de tsunami provocado pelo terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o extremo leste da Rússia.

"A nível nacional, estima-se em 1.400.000 pessoas" o número de evacuados nas zonas costeiras, informou à imprensa o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, após a chegada da primeira onda ao país.

O governo informou que, até o momento, não foram registrados danos, embora o estado de alerta seguisse vigente no país.

"É talvez a evacuação mais maciça que já foi realizada em nosso país, de forma ordenada e disciplinada", acrescentou o subsecretário do Interior do Chile, Victor Ramos.

Às 15h08 locais (mesmo fuso de Brasília), foram registradas as primeiras ondas no litoral do país sul-americano, que alcançaram cerca de 60 centímetros de altura na cidade de Coquimbo, no norte do país.

Na Ilha de Páscoa, um território insular chileno localizado no meio do Oceano Pacífico, as ondas chegaram a 70 cm.

Na extensa costa chilena, as aulas em escolas e universidades também foram suspensas.

Pescadores artesanais colocaram seus barcos em terra e as embarcações maiores receberam ordens para se dirigirem ao mar aberto.

O terremoto de magnitude 8,8 ocorreu às 23h24 GMT (20h24 no horário de Brasília) de terça-feira, a uma profundidade de 20,7 km e a 126 km da costa de Petropavlovsk-Kamchatskiy, capital da península russa de Kamchatka, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Apesar de ser o mais forte desde 2011, quando 15.000 pessoas morreram no Japão, o terremoto deixou apenas feridos leves e danos limitados, segundo as autoridades russas.

No entanto, mais de uma dúzia de países, desde os Estados Unidos até o Peru, passando por México e Colômbia, emitiram alertas de tsunami.

