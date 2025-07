Caso Igor Peretto: MP pede que acusados da morte vão a júri popular

O Ministério Público de São Paulo pediu que os acusados de matar o empresário Igor Peretto, 27, em agosto do ano passado, vão a júri popular.

O que aconteceu

Indícios contra Rafaela Costa, Marcelly Peretto e Mario Vitorino indicam crime torpe, alega MP. No processo, o MP-SP considerou haver provas suficientes para os acusados irem a júri popular e como "absolutamente comprovado" de que o trio agiu com motivo torpe, meio cruel e impossibilitou a defesa da vítima.

Provas colhidas ao longo das investigações são 'robustas'. Depois dos depoimentos, perícias, apreensão de celulares e reconstituição, houve a confirmação de que o conjunto probatório contra os três acusados é vasto. "Assim sendo, o MPSP está confiante na submissão dos acusados a júri popular", disse o Ministério em nota.

Advogados de defesa têm cinco dias para se manifestarem. Depois da manifestação da Promotoria e do assistente de acusação, agora é a vez da defesa dos réus, em um prazo até cinco dias.

Defesas dizem que provas não se sustentam. Em nota enviada ao UOL, a defesa de Mario afirmou que as imputações descritas na denúncia não se sustentam diante do conjunto apresentado pelos advogados. "'A defesa irá analisar todos os detalhes e rebater, ponto a ponto, a malfadada acusação que é baseada em elementos diversos da realidade".

Já a defesa de Rafaela afirmou que a ré não planejou ou desejou os acontecimentos e nega a existência de um triângulo amoroso. "Narrativa que não passa de uma construção fantasiosa alimentada por redes sociais, sem qualquer respaldo probatório, sequer indiciário. Portanto, a impronúncia de Rafaela se revela a medida judicial adequada", disse o advogado Yuri Cruz.

A defesa de Marcelly não respondeu à reportagem. O espaço segue aberto em caso de manifestação.

Esposa, irmã e cunhado viviam triângulo amoroso, mostra investigação

Igor foi morto a facadas em 31 de agosto de 2024. Os golpes, aproximadamente 40, foram desferidos por Mario no apartamento de Marcelly.

Investigações apontam a descoberta de traição como motivação para assassinato. A irmã da vítima, Marcelly, estaria tendo um caso com Rafaela, esposa de Igor. Rafaela, por sua vez, também vivia um relacionamento amoroso com Mario, casado com Marcelly.

MP entendeu que, juntos, os três premeditaram o crime por verem Igor como um empecilho. Vítima descobriu caso momentos antes de crime, por meio de uma ligação de Rafaela a Mario, quando os dois homens estavam no mesmo carro.

Rafaela e Marcelly teriam incentivado Mario. O MP-SP também considera que as duas demonstraram vontade e o apoiaram moralmente para o assassinato.

Réus também miravam vantagem financeira. Segundo o MP, há indícios de que, com a morte de Igor, Mario assumiria o controle da empresa que administrava com a vítima, Rafaela herdaria os bens dele, já que eram casados, e Marcelly, ao se relacionar com ambos, também seria beneficiada com os ganhos.