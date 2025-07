Casal viaja 370 km por atração que só existe na inteligência artificial

Um casal de idosos da Malásia percorreu mais de 370 km para aproveitar uma atração imperdível, mas, ao chegar ao destino, descobriu que tudo não passava de uma ilusão criada por inteligência artificial (IA).

O que aconteceu

Casal procurava pelo "Kuak Skyride", uma suposta atração turística. O local teria vistas incríveis, um teleférico novo e filas de visitantes.

O problema é que nada disso existe. O vídeo que encantou o casal foi completamente gerado por IA. Nele, uma "repórter" entrevistava turistas e fazia um passeio pela atração, com um cenário incrível.

As imagens do parque com teleférico apresentam uma região que, na verdade, nunca teve esse tipo de estrutura. Confira abaixo o vídeo publicado por um usuário do Facebook.

História viralizou após ser divulgada por uma funcionária de um hotel onde o casal se hospedou. De acordo com o portal The Independent, do Reino Unido, a colaboradora, identificada como Daya, relatou o caso na rede social Threads.

Daya revelou que foi a responsável por dar a triste notícia ao casal: todas as cenas do vídeo eram falsas. A "turista", incrédula e chateada, ainda perguntou por que alguém mentiria daquele jeito, mencionando a presença de uma jornalista no vídeo.

Indignado, o casal chegou a manifestar o desejo de processar a suposta jornalista. A funcionária relatou que também teve que explicar que a repórter era, na verdade, uma criação digital feita por IA.

Caso chamou a atenção das autoridades locais. O governo do estado de Perak precisou se pronunciar para esclarecer que nenhum projeto de teleférico está em andamento na região.

Claro que não existe... mas admito que foi empolgante de assistir. Nos entreteve, mesmo sendo um conteúdo gerado por IA. Quem sabe, talvez um dia se torne realidade. Afinal, Baling e Pengkalan Hulu têm montanhas e paisagens belíssimas, perfeitas para isso. Yazlan Sunardie Che Yahaya, oficial do distrito de Baling, ao jornal Sinar Harian

Polícia também se posicionou. Segundo o chefe interino do distrito, Ahmad Salimi Md Ali, não houve registros de crime ou prejuízo. "Até o momento, não recebemos nenhum relatório envolvendo prejuízos, fraudes ou preocupações relacionadas ao conteúdo viral gerado por IA. As verificações feitas tanto em Baling quanto em Pengkalan Hulu confirmaram que não há nenhum projeto de teleférico desse tipo", concluiu.