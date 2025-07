Carlinhos de Jesus na cadeira de rodas: como tendinite e bursite agem

Carlinhos de Jesus apareceu em suas redes sociais dançando de cadeira de rodas. O coreógrafo explicou que está com um quadro grave de bursite e tendinite no quadril, o que impacta sua mobilidade.

Entenda as condições

A bursite é uma inflamação da bursa, um tecido que recobre os tendões e tem a função de diminuir o atrito. A bursite trocantérica, que é o caso de Carlinhos de Jesus, é uma inflamação específica do quadril —existem mais de 150 bursas em diversas partes do corpo, como cotovelos, ombros, joelhos e tornozelos.

Incômodo da bursite pode ser leve ou intenso, dependendo da gravidade da inflamação na região. "O principal sinal é dor na região lateral do quadril, que fica aproximadamente na altura do punho quando você estica o braço ao lado do corpo", diz o ortopedista Caio Zamboni, presidente da SBTO (Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico). Se, no início dos sintomas, o paciente não tratar e não fizer o repouso necessário, a bursite pode piorar e se tornar incapacitante.

A tendinite é uma inflamação que atinge os tendões, provocando dor, inchaço e limitação dos movimentos. O problema pode ocorrer tanto devido à prática de atividade física quanto por tarefas repetitivas do dia a dia (como digitar), afetando geralmente ombros, joelhos, cotovelos, punhos e tornozelos.

Atividades físicas em excesso e sem supervisão podem ser uma das causas das doenças. "Se o paciente não respeita os limites do corpo durante o ciclismo, corrida, escalada ou a própria dança — pode, sim, desencadear os sintomas. No caso do Carlinhos, é possível que a prática intensa da dança tenha contribuído para o desenvolvimento da bursite trocantérica e da tendinite", explica Zamboni.

O uso de cadeira de rodas pode ser reversível. Ela é utilizada em casos bilaterais, quando o paciente não consegue se apoiar em nenhuma das pernas sem dor. "A cadeira de rodas é temporária, sendo utilizada para repouso ou reabilitação pós-operatória. Tanto a bursite trocantérica quanto a tendinite glútea, isoladamente, não encerram a carreira do paciente nem o condenam ao uso permanente de cadeira de rodas. Com o tratamento adequado, incluindo eventual cirurgia e reabilitação, é possível voltar a andar e até dançar normalmente", explica o ortopedista.

Há diversas formas de tratamento. De acordo com Zamboni, o paciente pode precisar de repouso, aplicação de gelo, analgésicos e anti-inflamatórios em alguns casos. Em outros, pode ser necessária fisioterapia ou até mesmo cirurgia.

Atividades físicas de mobilidade e fortalecimento ajudam a prevenir as doenças. "É importante que isso seja feito sem exageros, respeitando os limites do corpo. Quando ultrapassamos os limites fisiológicos, começam a surgir os sintomas", diz Zamboni.

Com informações de reportagem de 16/03/2023 e coluna de 02/08/2022