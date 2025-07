Caso 'Canibal de Garanhuns': como detentos se tornam pastores na prisão?

Um vídeo gravado em um presídio de Pernambuco mostra o líder dos "canibais de Garanhuns" anunciando suas funções como pastor evangélico. O caso levanta a questão: quando e como detentos podem assumir funções religiosas e se tornar pastores no Brasil?

O que aconteceu

Nas imagens, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, líder do grupo conhecido como "canibais de Garanhuns", é apresentado como "pastor da penitenciária". Ele aparece ao lado do diácono Rodrigo Gracino e de outro missionário identificado como Tomás, enquanto cita versículos bíblicos e agradece a oportunidade de falar sobre sua conversão. O episódio abriu espaço para questionamentos sobre o papel da fé nos presídios e sobre como detentos podem assumir funções pastorais dentro do sistema prisional.

No Brasil, não existe uma regra única para definir quem pode se tornar pastor. Cada denominação estabelece seus próprios critérios. Em igrejas mais estruturadas, como explica o teólogo Rodrigo Moraes, o caminho inclui estudo teológico, estágio supervisionado, avaliação de conduta e uma cerimônia formal de ordenação. Outras, porém, adotam processos mais flexíveis, baseando-se apenas na percepção de vocação e liderança local.

Na Assembleia de Deus, denominação à qual Jorge Beltrão está vinculado, a ordenação segue etapas formais. Primeiro, o fiel é consagrado diácono, depois presbítero, evangelista e, por fim, pastor. "Esse percurso exige participação ativa na igreja, reconhecimento da vocação e até verificação judicial antes da ordenação pública", afirmou o pastor e teólogo Eguinaldo Ferreira.

Nos presídios, presos convertidos lideram cultos informalmente. Pela falta de ministros regulares, detentos passam a conduzir cultos e estudos bíblicos entre os próprios internos. Esse tipo de atuação, explica Moraes, não equivale a uma ordenação formal, mas se tornou comum para manter a espiritualidade ativa nas unidades.

Funções religiosas internas têm impacto, mesmo sem reconhecimento oficial. "As igrejas têm trabalhos eficazes nos presídios, conhecidos como capelania prisional. Muitos detentos encontram na fé uma chance de reconstrução e passam a liderar outros presos nesse caminho", disse o teólogo Leandro Tarrataca.

O uso informal do título "pastor" dentro dos presídios gera confusão sobre quem tem ordenação reconhecida. Segundo Moraes, muitos líderes religiosos internos não passaram por processos formais de consagração, mas assumem papel de referência espiritual entre os presos.

Maioria evangélica

Levantamento do Depen (Departamento Penitenciário Nacional) mostra que 71% das prisões do país têm assistência religiosa. O estudo, realizado em 2021, ouviu 1.181 unidades, o que corresponde a 85% do total no Brasil.

As igrejas evangélicas lideram a atuação, com destaque para a Universal, presente em mais de 700 unidades com visitas semanais. Em seguida aparecem a Assembleia de Deus e a Igreja Católica, cada uma presente em mais de 500 estabelecimentos. A Igreja Batista surge em quarto lugar, atuando em mais de 200 unidades.

O documento também registrou o aumento de práticas como "blocos evangélicos" e cultos conduzidos por internos convertidos. Segundo o Depen, esse fenômeno vem sendo incorporado como "boa prática" pelas administrações prisionais. Uma das respostas destacou: "Um interno assume a figura de pastor e outros o auxiliam na condução da cerimônia, com adesão significativa dos presos".

Entre as atividades observadas estão cultos semanais, corais, transmissões internas por rádio ou TV e estudos bíblicos usados até para remição de pena. O relatório também cita o projeto "Célula na Cela", em que líderes internos ministram estudos guiados virtualmente por pastores externos, e o "Encontro com a Palavra", curso bíblico por correspondência com certificação de horas para remição.

Para os teólogos ouvidos pelo UOL, a fé exerce um papel decisivo na reconstrução pessoal de detentos. "Muitos presos encontram no evangelho uma oportunidade de reorganizar sua vida, abandonar vícios e reconstruir vínculos sociais", afirma Tarrataca, que destaca a conversão como um marco de mudança: "A beleza do evangelho é a graça de Cristo em perdoar".

Textos bíblicos também são usados para sustentar esse entendimento. Ferreira cita Lucas 7:47 — "Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou" — para explicar como a doutrina pentecostal enxerga o perdão, mesmo em casos graves. Ele também lembra a passagem de 1 Timóteo 3:1-8, que descreve os requisitos para quem deseja exercer funções de liderança na igreja, como "ter boa reputação, fé e sabedoria".

Embora o evangelho tenha impacto real na vida de muitos presos, o fenômeno também exige cautela. "Em muitos presídios, tornar-se evangélico virou uma estratégia de sobrevivência. Há histórias sinceras de transformação, mas também casos em que a religião é usada somente como instrumento social, sem fruto verdadeiro de mudança", disse Moraes.

Casos como o de Jorge mostram o alcance da fé no sistema prisional. "Conheci muitas pessoas que se converteram e foram radicalmente transformadas, e muitas delas passaram a servir como líderes religiosos internos. A fé tem um poder real de reconstrução", afirmou Tarrataca.

Existe diferença entre conversão e ordenação formal. "O perdão e a transformação em Cristo são compatíveis com a doutrina, mas a ordenação pastoral segue critérios institucionais claros. Jorge exerce uma liderança informal no presídio, mas não é um pastor ordenado por uma igreja reconhecida", disse Ferreira.

Moraes alerta para os riscos de banalização do título de pastor. "Quando alguém condenado por crimes graves é chamado de pastor sem processo formal, a sociedade passa a enxergar a fé como farsa. É preciso distinguir entre o impacto legítimo da fé e o uso informal de um título que carrega responsabilidades espirituais e sociais", concluiu.

Relembre o caso

Negromonte ficou conhecido nacionalmente como líder do trio que ficou marcado como os "canibais de Garanhuns". Em 2012, ele, Isabel Cristina Pires e Bruna Cristina Oliveira foram denunciados pela morte de Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos. Partes do corpo da jovem foram encontradas enterradas no quintal da casa, e a carne teria sido usada na produção de empadas consumidas e vendidas na cidade.

Em 2014, o trio foi condenado pela morte de Jéssica. Em 2018, voltou a julgamento pelos assassinatos de Gisele Helena da Silva, 31, e Alexandra Falcão da Silva, 20. As penas foram somadas, e, em 2019, a Justiça elevou a condenação de Jorge para 71 anos e 10 meses. Isabel e Bruna também tiveram as penas ampliadas, chegando a 68 anos cada.