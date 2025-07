Café: colheita na área de atuação da Cooxupé atinge 67% (59% na semana anterior)

São Paulo, 30 - A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no sul de Minas Gerais, considerada a maior do mundo no setor, informa que a colheita do grão alcançou 67,1% em sua área de atuação (sul de Minas, Cerrado Mineiro, média mogiana do Estado de São Paulo e Matas de Minas), até sexta-feira passada (dia 25 de julho). Na semana anterior, o índice era de 59%. Na mesma época do ano passado, a colheita alcançava 75,2%, 66,5% em 2023 e 62,8% em 2022.Em sua região de atuação, no período analisado, o andamento da colheita passou de 63,3% para 70,9% (sul de Minas); de 49,6% para 58,8% (Cerrado Mineiro); de 62,4% para 71,0% (São Paulo) e de 70,0% para 75,0% (Matas de Minas).