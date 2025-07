brasileira japão tsunami

A brasileira Hanay Kawakami, que mora em uma cidade costeira no Japão, precisou subir em um templo religioso para se proteger do tsunami que atingiu o país hoje.

O que aconteceu

Hanay vive com a família em Kakegawa, no estado de Shizuoka, a 222 km da capital Tóquio. Na manhã de hoje, os moradores da região receberam uma série de avisos de evacuação, orientando-os se abrigarem em um local mais alto.

Os alarmes aqui não param e deixa a gente muito mais nervosos.

Hanay em vídeo publicado no TikTok

Em um dos primeiros vídeos, brasileira aparece colocando alimentos e remédios numa mochila. "A gente só quer fugir, a gente não sabe nem pra onde. (...) Então a gente vai pra montanha mais alta", disse a jovem.

Templo fica no topo de uma montanha. Ao subir a escadaria que dá acesso ao local, é possível ver que o mar está relativamente distante. "Aqui é muito alto e tem muita gente, os japoneses que estão aqui estão dizendo que aqui não chega", contou em uma das publicações.

Horas depois, alerta é rebaixado de vermelho (o mais alto na escala) para amarelo, e ordem de evacuação é cancelada. Nos autofalantes, é possível ouvir uma voz, em japonês, avisando sobre a suspensão do alerta e o fechamento de abrigos públicos. "Por favor, continue a tomar precauções", conclui.

Tsunami é reflexo de terremoto que atingiu a Rússia

Tremor com magnitude de 8.8 sacudiu a Rússia hoje. O terremoto foi o mais potente na região desde 1952. Ele causou uma série de tremores secundários e tsunamis.

Terremoto não deixou mortos na Rússia, diz Kremlin. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, atribuiu o feito às "construções sólidas" e ao "sistema de alertas" do país. A imprensa russa disse que algumas pessoas ficaram feridas, mas não informou o número.

Epicentro foi no oceano Pacífico. A região, conhecida como ''Círculo de Fogo'', é onde aconteceram 90% dos terremotos registrados em todo o mundo.

Japão foi um dos países afetados. Apesar de a região onde Hanay vive não ter registrado o fenômeno, outros locais do país foram afetados. Um tsunami de 1,3 metro foi visto no porto de Kuji e outros menores em Hokkaido e Miyagi.

No Japão, quase dois milhões de pessoas foram orientadas a deixar áreas costeiras, especialmente na região norte. Os alertas continuam em vigor e a agência de Metereologia do país pede às pessoas que estão em áreas próximas ao mar e rios que se desloquem para lugares elevados. Não há registro de mortos.

Alerta ordenou evacuação da usina nuclear de Fukushima. A instalação foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011. Desta vez, segundo a AFP com informações de fontes, não foram observadas "anomalias" na usina.

Outros países do Pacífico também foram impactados

Ondas de até 1,7 metros atingiram o Havaí (EUA), mas sem grandes impactos. Às 5h50 (no horário de Brasília), no entanto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico reduziu o nível de alerta para as ilhas, dizendo que nenhum grande tsunami era esperado.

Ondas modestas também chegaram à Califórnia (EUA) e não há relatos iniciais de danos. Os moradores dos condados de Humboldt e Del Norte receberam os alertas mais severos do estado, com a recomendação para que ficassem longe das praias.

México, Equador, Chile, Colômbia, Polinésia Francesa, Taiwan, Nova Zelândia e Tonga foram alguns dos que ficaram sob alerta. O Centro de Alerta informou que ondas de até três metros acima do nível do mar eram possíveis em várias dessas regiões, enquanto áreas mais distantes poderiam registrar elevações de até um metro.

Em Taiwan, hotéis e resorts nas áreas costeiras instruíram os hóspedes a permanecerem em locais seguros e evitarem o mar. Em Palau, na Micronésia, foi ordenado o esvaziamento completo das áreas costeiras.

O Chile começou a evacuar cidades por risco de tsunami na manhã de hoje. A expectativa é de que a Ilha de Páscoa seja o primeiro território chileno atingido, mas alerta está em vigor para quase toda a costa chilena.