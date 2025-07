Brasil depende dos EUA, mas também depende do Brics, da Europa e do Mercosul, diz Tebet

(Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reconheceu nesta quarta-feira que o Brasil depende dos Estados Unidos para o comércio, mas pontuou que o país também tem relação de dependência com países do Brics, da Europa e do Mercosul, pedindo o avanço nos laços comerciais com esses grupos.

Falando no evento Série de Debates Logística no Brasil, em São Paulo, Tebet afirmou que o Brasil deve "fazer o dever de casa" em meio ao atual cenário econômico mundial, defendendo que o país não pode ficar dependente de "intempéries".

As falas ocorrem em meio à aproximação do prazo de 1º de agosto imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para a cobrança de uma tarifa comercial de 50% sobre o Brasil, com o governo brasileiro tentando negociar com Washington.

(Por Fernando Cardoso)