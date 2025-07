Bolsonaro, 'proteger interesses': argumentos de Trump para tarifar o Brasil

O governo dos EUA detalhou os motivos que levaram o país a impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Hoje, o presidente Donald Trump assinou o decreto que oficializa a aplicação da taxa.

O que aconteceu

Ordem executiva cita emergência nacional. "Estabelece uma tarifa adicional de 40% [no total, chegando a 50%] para lidar com as políticas e ações incomuns e extraordinárias do Governo do Brasil que prejudicam empresas dos EUA, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa dos EUA e a economia dos EUA", diz comunicado divulgado pela Casa Branca.

Documento volta a dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro é perseguido. "A ordem considera que a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo Governo do Brasil contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil".

Casa Branca mistura Judiciário com Executivo e diz que o governo brasileiro tentou remover usuários de plataformas digitais. "Governo brasileiro tomaram medidas sem precedentes para coagir, de forma tirânica e arbitrária, empresas americanas a censurar discursos políticos, remover usuários da plataforma, entregar dados sensíveis de usuários americanos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo".

A Rumble e a Trump Media, ligada ao presidente dos EUA, travam uma disputa com o ministro. Entre as determinações, Moraes ordenou que a Rumble suspendesse o perfil do comentarista político Rodrigo Constantino. As duas companhias processam o magistrado brasileiro em um tribunal da Flórida.

Governo dos EUA cita o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo. "Moraes está atualmente supervisionando o processo criminal do Governo Brasileiro contra Paulo Figueiredo, um residente dos EUA, por discursos que ele fez em solo americano, e tem apoiado investigações criminais contra outros cidadãos dos EUA depois que eles expuseram suas graves violações de direitos humanos e corrupção".

Figueiredo e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estão nos EUA negociando sanções contra o Brasil. Os dois têm atuado junto a autoridades americanas para esvaziar a visita da comitiva de senadores brasileiros que desembarcou em Washington nesta semana para tentar negociar com os EUA.

Mais cedo, os EUA anunciaram a aplicação da Lei Global Magnitsky contra Moraes. A legislação prevê três tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país — o que incluiria, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito Visa e Mastercard, ou até mesmo o Banco do Brasil.