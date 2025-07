BC mantém Selic em 15% e enfatiza necessidade de manutenção da taxa por período prolongado

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central decidiu nesta quarta-feira interromper o ciclo de alta nos juros básicos ao manter a Selic em 15,00% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e destacou que antecipa uma manutenção da taxa por período bastante prolongado.

"O Comitê antecipa uma continuação na interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", informou o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em comunicado.

(Por Bernardo Caram)