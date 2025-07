BC do Canadá mantém taxa básica de juros a 2,75% ao ano e vê impacto mais brando de tarifas

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros em 2,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 30, em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Em nota, o banco central canadense disse que está procedendo com cautela e "atenção particular aos riscos" enfrentados, incluindo efeitos das tarifas dos EUA sobre demanda de exportações e custos para consumidores.

"Estamos concentrados em garantir que canadenses continuem a ter confiança na estabilidade de preços", disse o BC, que também se comprometeu a manter o crescimento econômico e a inflação sob controle.

O BoC afirmou que poderá reduzir as taxas de juros novamente se houver um enfraquecimento da economia capaz de ampliar a pressão de queda da inflação, mas notou a resiliência da economia do Canadá, apesar do período de incerteza elevada, e a persistência da inflação subjacente.

O BC do Canadá projeta que a inflação canadense continuará próxima de 2%, caso as tarifas continuem no nível atual. Contudo, o comunicado lembra que as negociações comerciais são fluidas, ameaças de tarifas setoriais permanecem e as ações comerciais dos EUA são imprevisíveis.

Em discurso preparado para coletiva de imprensa, o presidente do BoC, Tiff Macklem, ressaltou que a decisão de manter os juros foi unânime, mas também sinalizou a possibilidade de uma redução das taxas no futuro, a depender do desdobramento da economia. "Até o momento, as consequências das tarifas dos EUA foram menos severas em escala global em comparação ao que muitos temiam", afirmou.