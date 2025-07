Após tarifaço, Lula diz que vai 'defender soberania do povo brasileiro'

O presidente Lula (PT) manteve o discurso de defesa da soberania depois que os Estados Unidos anunciaram a implementação das tarifas a produtos brasileiros em 50%, com uma longa lista de exceções.

O que aconteceu

O presidente chamou ministros para um encontro nesta tarde. "Vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro, em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos", afirmou. A reunião vai discutir os impactos da sobretaxa e dos produtos nacionais incluídos na lista de exceção da sobretaxa de 50%.

O anúncio do governo americano mexeu no planejamento de autoridades de Brasília. À frente das negociações, o vice Geraldo Alckmin (PSB) desmarcou uma reunião com representantes do setor de carnes e foi para o Planalto.

Fernando Haddad foi outro ministro a participar da reunião. O Ministério da Fazenda preparou um programa de socorro a empresas afetadas e a empregos, em modelo semelhante ao que ocorreu durante a pandemia. O anúncio de hoje pode mexer nos planos.

Está previsto que Alckmin dê declarações ao fim da reunião. Ele lidera o esforço brasileiro para convencer os Estados Unidos que a sobretaxa é prejudicial aos dois países. O Palácio do Planalto se comprometeu a divulgar uma nota ao final do encontro.

Hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania.

Lula, durante evento sobre a proibição do uso de animais em ensino, pesquisa e testes com cosméticos

Trump assina tarifaço

O início do tarifaço estava programado para 1º de agosto. Mas um comunicado anunciando a assinatura do decreto por Trump revelou que a sobretaxa passará a valer a partir de sete dias desta data.

A Casa Branca citou mais razões políticas do que comerciais para a medida. Foi mencionado o nome de Jair Bolsonaro e que Brasil representa um risco para os Estados Unidos por não respeitar a liberdade e censurar políticos.

Práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA.

Comunicado da Casa Branca em justificativa para o tarifaço

O governo americano ameaçou com mais medidas se o Brasil retaliar. O recado é que, caso o governo Lula aumente as tarifas a produtos americanos, haverá resposta por parte de Washington.

Também houve menção às big techs. Trump é um defensor deste setor, e decisões da Justiça brasileira irritaram o presidente dos Estados Unidos a reclamar de haver censura e coação a gigantes americanas.