Após ondas gigantes, cinco pinguins aparecem mortos na orla do Rio

Equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) permanecem trabalhando na retirada da areia que atingiu as pistas da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, invadidas nesta terça-feira (29) pela força do mar. A ressaca que atingiu o litoral do estado é reflexo de um ciclone extratropical.

De acordo com a Marinha, a previsão é que as ondas com altura entre 2,5 e 3,5 metros comecem a perder força nesta quinta-feira (31), à noite.

Notícias relacionadas:

O Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi acionada para fazer a coleta do material para análise.

Nessa época do ano, os pinguins atravessam o Estreito de Magalhães, na Antártida, e migram para o Rio de Janeiro.

A Avenida Delfim Moreira, na orla da praia do Leblon, permanece fechada nos dois sentidos, para limpeza total das pistas. A força da água do mar foi tão forte que chegou a invadir garagens e canteiros dos prédios de alto poder aquisitivo. Leblon é o bairro com o metro quadrado mais caro do Rio e os apartamentos da orla tem valor superior aos R$ 10 milhões.

Por medida de segurança, os comerciantes voltaram a manter os quiosques da praia do Leblon fechados.

Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Previsão do tempo

Hoje, a cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura mais fria do ano, com os termômetros assinalando a mínima de 10ºC. A máxima ficou em 23,4ºC.

O Sistema de Alerta Rio, da prefeitura da cidade, informou que a noite desta quarta-feira (30), terá céu parcialmente nublado, com ventos moderados. Não há previsão de chuva para as próximas horas.

Entre a quinta-feira (31) e o domingo (3), o posicionamento de um sistema de alta pressão vai causar a redução da nebulosidade. Para estes dias, também não há previsão de chuva.

Os ventos estarão moderados e podem ocorrer rajadas pontualmente fortes na sexta-feira (1º) e no sábado, (2). As temperaturas começam a entrar em elevação gradualmente.