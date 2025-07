AGU diz que tomará "todas medidas adequadas" para defender soberania, após sanção dos EUA a Moraes

Por Lisandra Paraguassu

SÃO PAULO (Reuters) - O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse em nota publicada nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomará "todas as medidas adequadas" para salvaguardar a soberania do Brasil e suas instituições, especialmente o Poder Judiciário, após os Estados Unidos imporem sanções sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"Não nos curvaremos a pressões ilegítimas, que tentam macular a honra e diminuir a grandeza de nossa nação soberana", escreveu Messias na nota, na qual também manifesta solidariedade a Moraes e classifica a imposição de sanções a ele de "grave e inaceitável ataque à soberania do nosso país".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)