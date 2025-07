Aeroportos do Reino Unido afetados por problema no controle de tráfego aéreo

LONDRES (Reuters) - Uma dificuldade técnica nos controladores de tráfego aéreo do Reino Unido interrompeu voos nos principais aeroportos de Londres e em outras partes do país nesta quarta-feira, embora o problema tenha sido resolvido posteriormente, com retomada das partidas.

"Nossos sistemas estão totalmente operacionais e a capacidade do tráfego aéreo está voltando ao normal", disse a NATS, provedora de controle de tráfego aéreo do país, em uma publicação no X.

"As partidas em todos os aeroportos foram retomadas e estamos trabalhando com as companhias aéreas e aeroportos afetados para resolver o problema com segurança. Pedimos desculpas a todos os afetados por este problema."

A interrupção, anunciada 20 minutos antes pela NATS, incluiu o Aeroporto de Heathrow, o maior do Reino Unido e o mais movimentado da Europa.

"Os voos em Heathrow foram retomados após um problema técnico no centro de controle de tráfego aéreo da NATS Swanwick. Aconselhamos os passageiros a consultarem suas companhias aéreas antes de viajar", disse um porta-voz do aeroporto.

O Aeroporto de Gatwick e o Aeroporto de Edimburgo também informaram que as operações estavam sendo retomadas.

O Aeroporto da Cidade de Londres também havia relatado interrupções anteriormente. Não ficou claro exatamente quanto tempo durou a interrupção.

Em agosto de 2023, voos no Reino Unido foram interrompidos após mau funcionamento do processamento automático de planos de voo.

No ano passado, o regulador de aviação britânico disse que a NATS precisava revisar seus planos de contingência após uma interrupção que, segundo os chefes das companhias aéreas, custou mais de 100 milhões de libras (US$133 milhões) em reembolsos e indenizações.

(Reportagem de Sam Tabahriti e David Milliken; texto de Alistair Smout)