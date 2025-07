Advogado se suicidou no Paraguai e não era réu no STF pelo 8/1

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que um advogado chamado Montenegro, supostamente condenado por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro, teria se suicidado por causa de decisões do Supremo.

De fato, o homem que aparece nos posts desinformativos se matando é o advogado Cássio Mussawer Montenegro, mas ele não tem qualquer relação ou participação nos atos antidemocráticos de 8/1.

Montenegro atacou o consulado brasileiro em Ciudad del Este, no Paraguai, e atirou contra si logo em seguida em frente ao local, e não "na porta" do ministro do STF Alexandre de Moraes, como afirmam as peças desinformativas.

O que diz o post

Vídeo mostra um homem de terno e com uma arma em punho. Ele caminha até a frente de uma casa e atira contra si próprio. Quatro homens, aparentemente seguranças ou policiais, aparecem e observam o corpo caído na calçada. As imagens não trazem qualquer referência sobre a data ou o local do episódio nem a identidade do homem.

"O Advogado Montenegro se matou em decorrência das decisões arbitrárias do STF. Lamentável, ele tirou a vida. Condenado de 08 de janeiro suicidou-se! Cenas fortes Foi la na porta do alexandre de morais Xandão!", diz a mensagem que acompanha o vídeo.

Por que é falso

Advogado que cometeu suicídio não é réu do 8/1. Uma busca reversa por imagem permitiu identificar o homem que aparece no vídeo compartilhado pelas publicações enganosas. Trata-se do advogado Cássio Mussawer Montenegro, que não tem qualquer envolvimento nos atos golpistas, como mostra uma pesquisa no sistema do STF (aqui).

Caso aconteceu no Paraguai. Uma pesquisa no Google Street View comprova que o local mostrado nas publicações desinformativas é mesmo o consulado brasileiro em Ciudad del Este, localizado na rua Pampliega (aqui e abaixo). Ou seja: o episódio não ocorreu "na porta de Alexandre de Moraes".

Homem atacou consulado brasileiro no Paraguai e se suicidou. O caso aconteceu no dia 3 de julho. Montenegro foi até o órgão público em Ciudad del Este e atirou contra a advogada e assessora jurídica Prima Felicia Benítez de Cantuni. Ela foi atingida no braço direito e levada a um hospital da região. Alguns instantes depois, o advogado voltou ao local e atirou contra si próprio, como relatam veículos de imprensa locais (aqui, aqui e aqui, em espanhol). Ele foi socorrido e ficou 17 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos (aqui, em espanhol).

Advogado deixou carta de despedida. Montenegro carregava o documento quando atirou contra si próprio. Na carta, endereçada aos familiares, ele dizia "não suportar mais a dor" e "decidiu partir". O advogado manifestou o desejo de ser sepultado ao lado do pai e disse que "deixava às autoridades o peso do meu coração e a história das minhas petições" (aqui, em espanhol).

STF arquivou ação movida por Montenegro. O advogado era proprietário da Spinway Eletrônicos, microempresa de importação de equipamentos eletrônicos. Em 2007, ele impetrou um Mandado de Injunção (MI 775) no STF contra a decisão do então presidente Lula de revogar a Medida Provisória 380/07, que instituía o Regime de Tributação Unificada (RTU) na importação, por via terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai. Os partidos de oposição também se mostraram contrários ao veto presidencial (aqui). O mandado foi arquivado (aqui).

Advogado planejou se candidatar como vereador em Foz do Iguaçu. No ano passado, Montenegro manifestou o interesse em concorrer pelo Republicanos a uma vaga na Câmara da cidade paranaense, mas não teve seu nome aprovado na convenção do partido (aqui). Em suas redes sociais, ele disse que saiu de São Paulo "após sofrer graves violações aos seus direitos fundamentais devido à corrupção no sistema judicial" (aqui e abaixo).

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

