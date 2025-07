Magnitsky não deve afetar mais membros do STF, diz advogado do Trump Media

O governo dos Estados Unidos acionou a Lei Global Magnitsky para aplicar sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas sua família e demais membros do STF não devem ser afetados com a medida, afirmou Martin de Luca, advogado do Trump Media Group, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Como todo regime de censura econômica, obviamente as sanções sempre podem ser expandidas, seja para familiares, seja para outros aliados do Alexandre de Moraes. Sem embargo, eu entendo a intenção do governo americano focar na pessoa que tem sido o coração da repressão e censura no Brasil.

Em relação aos outros ministros, se você ler o anúncio da Casa Branca de hoje, o anúncio do Departamento do Estado e do Departamento do Tesouro cuidadosamente, e você olhar porque ele está sendo punido, você pode chegar à conclusão que muito dessa conduta que está sendo mencionada aplica-se unicamente a Alexandre Morais.

Então, se os outros ministros não estão envolvidos na conduta que é mencionada no anúncio do Departamento do Tesouro e da Casa Branca, não estão sendo hoje alvos de mais sanções.

Martin de Luca, advogado do Trump Media Group

A Lei Magnitsky é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida a tal punição.

O advogado Martin de Luca explicou que as sanções aos familiares são muito raras de acontecerem e que a medida foi bem específica quanto à punição para o ministro Alexandre de Moraes.

Mesmo os familiares, não é algo automático sancionar familiares, é uma medida muito extraordinária, eu entendo que tem muito barulho político, mas sancionar familiares é uma coisa extremamente rara.

Não acontece com frequência, e não foi o que aconteceu hoje necessariamente. Aqui tem só uma pessoa designada, está no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e essa pessoa é Alexandre de Moraes, mais ninguém.

Familiares só podem vir a ser sancionados quando atuam de uma forma para eludir ou evadir as sanções econômicas, mas assim como qualquer terceiro poderia ser sancionado por ajudar uma pessoa designada e eludir as sanções econômicas.

Martin de Luca, advogado do Trump Media Group

